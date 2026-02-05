Θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα αξιολογήσει το σύστημα φωτοεπισήμανσης στο οδικό δίκτυο και θα υποβάλει εισηγήσεις για καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των οδηγών, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, της οποίας προήδρευσε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι θα μεταβιβαστεί στον Αρχηγό Αστυνομίας η αρμοδιότητα αναστολής άδειας οδηγού σε όλους τους οδηγούς που συλλαμβάνονται υπό την επήρεια ναρκωτικών. Παράλληλα, είπε ότι το Υπουργείο Μεταφορών θα προχωρήσει σε αλλαγή της νομοθεσίας για να καταστήσει υποχρεωτικά τα φωσφορούχα σήματα στα κράνη και τις στολές των διανομέων που διακινούνται με μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά ποδήλατα.

Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι θα συγκροτηθεί επιτροπή που «θα ασχοληθεί με το σύστημα φωτοεπισήμανσης, θα μελετήσει, θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα της μέχρι σήμερα εμπειρίας και θα επανέλθει εντός Μαρτίου με εισηγήσεις που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση οδηγών, οι οποίοι ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το κινητό και να αποσπάται η προσοχή τους εν ώρα οδήγησης».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «θα βελτιώσουμε την επιμόρφωση και την εκπαίδευση όλων των οδηγών. Με τη συνεργασία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, της Αστυνομίας και των άλλων συμμετεχόντων στην αρμόδια επιτροπή, θα γίνουν εισηγήσεις για μια συνολική λύση εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όλων των οδηγών, που θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες υποδομές, όπως χώρους εκπαίδευσης, χώρους εξέτασης και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται», εξήγησε.

«Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, επιδιώκουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για να φέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα», είπε ο Αλέξης Βαφεάδης. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, συνέχισε, «το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών θα μεταβιβάσουν στον Αρχηγό Αστυνομίας την αρμοδιότητα αναστολής άδειας οδηγού σε όλους τους οδηγούς που συλλαμβάνονται υπό την επήρεια ναρκωτικών».

Αυτό, όπως είπε, «θεωρείται μία λύση η οποία θα αφαιρέσει από το οδικό δίκτυο οδηγούς που οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών, κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα μπορούσε να χρειαστεί πέραν της μίας εβδομάδας. Πλέον θα γίνεται αυτόματα στο σημείο στο οποίο κρίνεται ότι ο οδηγός οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών», συμπλήρωσε.

«Όσον αφορά τους μοτοσυκλετιστές και τους πεζούς, είχαμε 17 θανάτους μοτοσυκλετιστών και 9 πεζών πέρσι. Η Αστυνομία έχει υποβάλει μια σειρά εισηγήσεων για λήψη μέτρων, έχει οριστεί αρμόδια επιτροπή, η οποία θα καθορίσει σχέδιο δράσης για λήψη μέτρων και αυτά θα ανακοινωθούν στη συνέχεια με ξεχωριστές ανακοινώσεις», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Μεταφορών επεσήμανε ότι «καλύπτουμε όλο το φάσμα των οδηγών, θέλουμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί και γι’ αυτό αναγνωρίζουμε τη σημασία της επιμόρφωσης και θα στοχεύσουμε σε αυτήν με διάφορα μέτρα. Ένα από αυτά είναι να υπάρχει η σωστή υποδομή, να υπάρχει ο χώρος όπου μπορούν να γίνουν μαθήματα, να υπάρχει ο χώρος όπου μπορούν να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις της κακής οδικής χρήσης, οπότε όλα αυτά θα τα καλύψουμε σφαιρικά», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η επιμόρφωση θα είναι προαιρετική, ανέφερε ότι περιλαμβάνονται σε αυτήν σε πρώτη φάση οι νέοι οδηγοί και επιπλέον και οι παραβάτες οδηγοί που θα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν βαθμούς ποινής με το να παρακολουθούν κάποια μαθήματα.

Σημειώνοντας ότι η εξέταση κατά τη φάση για απονομή του διπλώματος οδήγησης «γίνεται κάτω από παράξενες συνθήκες», ο κ. Βαφεάδης είπε ότι «εμείς θέλουμε να υπάρχουν σωστές υποδομές, να υπάρχουν οι στροφές που θέλουμε να ελέγξουμε, ένας οδηγός λεωφορείου που είναι και επαγγελματίας να εξετάζεται κάτω από συνθήκες ασφάλειας, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν το δίκτυο. Συνεπώς όλα αυτά θα περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο δράσης".

Αναφερόμενος στο σύστημα φωτοεπισήμανσης, ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι «έπειτα από 2-3 χρόνια λειτουργίας αυτού του συστήματος είναι καλός χρόνος να αξιολογήσουμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Όλα αυτά τα θέματα θα τα χειριστεί αυτή η αρμόδια επιτροπή και θα έρθουν πίσω και θα πουν ’αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε, αυτά να τα διορθώσουμε και αυτές τις δράσεις μπορούμε να τις υιοθετήσουμε’».

Επεσήμανε ότι «ένα από τα κενά είναι ο εντοπισμός οδηγών που χρησιμοποιούν κινητά. Αν θυμάστε, πέρσι είχαμε περίπου 19 θανατηφόρα δυστυχήματα, για τα οποία η Αστυνομία εντοπίζει πως οφείλονται στην απόσπαση προσοχής των οδηγών και αυτό παραπέμπει σε χρήση κινητού», ανέφερε.

«Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα μειώσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χάνουμε κόσμο στους δρόμους επειδή κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει ως οδηγός να χρησιμοποιεί το κινητό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο με σύστημα φωτοεπισήμανσης μπορούμε να το χειριστούμε. Θα είναι για να χειρίζεται μόνο αυτό το θέμα, όχι άλλες παραβάσεις», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για περιστατικά ελαττωματικών αερόσακων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι τα περιστατικά αφορούν αερόσακους κινεζικής προέλευσης. «Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο αυτοί οι αερόσακοι, όμως θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώσουμε το κοινό ώστε σε περίπτωση που κάποιος έχει στην κατοχή του ή κάποιος έχει εισαγάγει αυτούς τους αερόσακους να γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος», συμπλήρωσε.

«Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει τη δράση, θα ενημερώσει και όλους τους εγγεγραμμένους και εγκεκριμένους μηχανικούς αυτοκινήτων να γνωρίζουν αυτό το θέμα, (ούτως ώστε), σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα τέτοιο περιστατικό, να μπορούν να ληφθούν τα μέτρα», επεσήμανε.

Όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο ταχύτητας, ο Αλέξης Βαφεάδης είπε ότι «η Αστυνομία έχει ήδη υλοποιήσει μια δράση και θα συνεχίσει και θα αυξήσει τις δράσεις αυτές, ούτως ώστε να ελέγξει ποια είναι αυτά τα οχήματα και θα τα αφαιρέσει από το οδικό δίκτυο. Ο νόμος είναι τέτοιος», σημείωσε.

Πέραν αυτού, συνέχισε, «για αύξηση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των ίδιων των μοτοσυκλετιστών, το Συμβούλιο σήμερα πήρε μια απόφαση ότι θα συνεργαστεί με τις εταιρείες" για να τοποθετήσουν στα κράνη και στην ενδυμασία των υπαλλήλων τους ειδικά φωσφορούχα σήματα για να είναι ορατοί ιδιαίτερα το βράδυ.

«Παράλληλα, όμως», τόνισε, «παρότι οι εταιρείες συνεργάζονται μέχρι σήμερα, είναι καλή η συνεργασία μαζί τους, εμείς θα προχωρήσουμε και με αλλαγή της νομοθεσίας για να μπορεί να επιβάλλεται αυτή η αναγκαστική ενδυμασία (φωσφορούχο γιλέκο και τοποθέτηση φωσφορούχων λωρίδων πάνω στα κράνη)».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Υπουργός Μεταφορών επεσήμανε ότι «δεν είναι πρακτικά εφικτό να δοθεί αριθμός εγγραφής στα ποδήλατα. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Η Αστυνομία κάνει ελέγχους και, αν εντοπίσει παράβαση της νομοθεσίας, κατακρατεί το ποδήλατο. Μέτρα λαμβάνονται από την Αστυνομία και θα συνεχίσουν να λαμβάνονται», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρίσκεται σε εξέλιξη «μελέτη για καταρτισμό νομοθεσίας, η οποία θα καλύψει και αυτά τα σενάρια και τους χώρους που δικαιούνται να κινούνται (τα ποδήλατα) και την ταχύτητα και το θέμα κατά πόσον θα υπάρχει εγγραφή ή όχι».

Την ίδια ώρα, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι «το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο το οποίο διαδραματίζει η κυρία Λένα Κατελάρη και ο κύριος Αλέξης Δημητρίου στην επιμόρφωση όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων και ευάλωτων, στην προσπάθεια που κάνουν για να αναβαθμίσουν τη σημασία της οδικής ασφάλειας, έχει αποφασίσει να τους απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διά βίου πρέσβη οδικής ασφάλειας». Η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο του Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας που θα γίνει από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις 13 Μαρτίου, πρόσθεσε.

«Θέλω προσωπικά να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τεράστια βοήθεια που δίνουν τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Αστυνομία για την αναβάθμιση της σημασίας της οδικής ασφάλειας. Αυτοί οι 2 άνθρωποι με τις δράσεις τους έχουν σώσει ζωές», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ