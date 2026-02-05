Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Τμήματος Φυλακών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τον συγκλονισμό τους για τον αδόκητο θάνατο του δεσμοφύλακα Χρίστου Κυπριανού.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φυλακών αναφέρει ότι «η ξαφνική απώλεια ενός ευσυνείδητου δεσμοφύλακα, που τίμησε τη στολή και επιτελούσε επάξια το καθήκον του κάτω από τις πλέον απαιτητικές συνθήκες, βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια του Τμήματος Φυλακών. Ο Χρίστος υπήρξε για όλους μας πρότυπο συναδέλφου, ξεχωρίζοντας για την ακεραιότητα και τη συναδελφικότητά του», προστίθεται.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, οι σημαίες σε όλες τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλακών θα κυματίζουν μεσίστιες για 40 ημέρες, ενώ η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Τμήματος Φυλακών θα παραστούν στην κηδεία με απόδοση των προβλεπόμενων τιμών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του. Η στήριξή μας προς την οικογένειά του είναι δεδομένη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ