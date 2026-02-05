Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν παράνομη κατοχή περιουσίας, μη παρουσίαση σε δικαστήριο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πλαστοπροσωπίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης και αντίστασης κατά τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης έλεγχοι σε 23 υποστατικά κατά τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες. Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, διενεργήθηκαν πέραν των 380 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 115 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα. Διενεργήθηκαν επίσης 111 έλεγχοι αλκοόλης από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκε ένα όχημα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.