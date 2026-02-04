Το Κολλέγιο Επιχειρηματικών Σπουδών Κύπρου (CBS Cyprus) ανακοίνωσε την ένταξη του Δρ. Μιχάλης Καμμάς, πρώην Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, στη θέση του Senior Advisor και μέλους του Συμβουλίου του Κολλεγίου.

Σε ανακοίνωσή του, το CBS Cyprus επισημαίνει ότι η πολυετής επαγγελματική διαδρομή του Δρ. Καμμά και η βαθιά γνώση του σε ζητήματα στρατηγικής, θεσμικής ανάπτυξης και ηγεσίας αποτελούν σημαντική προσθήκη για το ακαδημαϊκό ίδρυμα. Όπως αναφέρεται, το κύρος και η εμπειρία του ευθυγραμμίζονται πλήρως με το όραμα του Κολλεγίου για ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτομία και ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα.

Η διοίκηση του Κολλεγίου τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θεωρείται ορόσημο για τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξη του CBS Cyprus, καθώς αναμένεται ότι η καθοδήγηση και η ενεργός συμβολή του Δρ. Καμμά θα ενισχύσουν περαιτέρω το δυναμικό και εξωστρεφές περιβάλλον αριστείας και συνεργασίας που επιδιώκει να καλλιεργήσει το ίδρυμα.