Δύσκολες στιγμές βιώνει η πρώην βουλεύτρια Αντιγόνη Παπαδοπούλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, Γεωργία Περικλέους.

Η είδηση για τον θάνατο της Γεωργίας Περικλέους έγινε γνωστή από την Αντιγονή μέσω ανάρτησή της, αναφέροντας ότι η μητέρα της «έσβησε ήρεμα, στο κρεβάτι του πόνου, στον παθολογικό θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας», όπου νοσηλευόταν. Όπως σημειώνει η πρώην βουλεύτρια, η εκλιπούσα λυτρώθηκε από τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας τα οπόια την ταλάνιζαν και τους τελευταίους επτά μήνες.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Πέμπτη 5.2.2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μάμα, Κάτω Λακατάμιας.





ΔΗΠΑ: «Στάθηκε θεμέλιο ζωής, αξιών και δύναμης»





Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της αγαπημένης μητέρας της Αντιπροέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης Αντιγόνης Περικλέους Παπαδοπούλου, Γεωργία Περικλέους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την ίδια και προς ολόκληρη την οικογένειά της για τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Η απώλεια ενός γονέα είναι πάντοτε ένα βαρύ και επώδυνο πλήγμα, καθώς σηματοδοτεί τον αποχωρισμό από το πρόσωπο που στάθηκε θεμέλιο ζωής, αξιών και δύναμης.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη και η συμπαράστασή μου βρίσκονται κοντά στην κα Παπαδοπούλου, με την ευχή να αντλήσει κουράγιο από τις μνήμες, την αγάπη και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της η μητέρα της.

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της εκλιπούσας και να χαρίσει δύναμη, παρηγοριά και ψυχική αντοχή στους οικείους της.





