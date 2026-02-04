Δεν διαπιστώνονται στοιχεία κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού ή αντίποινων στο Τμήμα Φορολογίας, όμως αναδείχθηκαν ζητήματα διοικητικού και διαδικαστικού χαρακτήρα και οι λειτουργοί επιθεώρησης προβαίνουν σε συστάσεις, αναφέρεται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για έρευνα που έγινε κατόπιν καταγγελίας υπαλλήλου κατά του Τμήματος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς γνωστοποίησε την Τετάρτη τα ευρήματα του πορίσματος λειτουργών επιθεώρησης για έρευνα που έγινε κατόπιν καταγγελίας υπαλλήλου κατά του Τμήματος Φορολογίας. Η Έκθεση θα διαβιβαστεί στην ΕΔΥ και στον Έφορο Φορολογίας.

Στο πόρισμα, μεταξύ άλλων, "δεν διαπιστώνονται στοιχεία κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού ή αντίποινων". Αναδείχθηκαν όμως ζητήματα διοικητικού και διαδικαστικού χαρακτήρα στο Τμήμα και οι λειτουργοί επιθεώρησης προβαίνουν σε συστάσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι αίρεται η απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών για την έρευνα, με αιτιολογία του Επιτρόπου Διαφάνειας για την εν λόγω άρση ότι "στην προκειμένη περίπτωση η καταγγελία στρέφεται κατά του Τμήματος Φορολογίας, το οποίο αποτελεί δημόσια αρχή με θεσμικό ρόλο και υποχρέωση λογοδοσίας προς το κοινό".

"Ως εκ τούτου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενίσχυσης της διαφάνειας, κρίθηκε αναγκαίο να δημοσιοποιηθεί και το αποτέλεσμα της Έρευνας, ώστε να ενημερωθεί δεόντως το κοινό", αναφέρει η Αρχή.

Η καταγγελία και η έρευνα

Για το ζήτημα υποβλήθηκε καταγγελία στην Αρχή από Λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας εναντίον του Τμήματος, Αξιωματούχων αυτού και των διαχρονικά προϊσταμένων της και αφορούσε, μεταξύ άλλων, "σε ισχυρισμούς για πράξεις διαφθοράς και/ή κατάχρησης εξουσίας, εκδικητική συμπεριφορά-στοχοποίηση και αντίποινα στη βάση των προνοιών του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022".

Στην Καταγγελία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, "ισχυρισμοί για απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω συγκεκριμένης εφαρμογής νομοθεσιών και εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούσαν οι Καταγγελλόμενοι, ισχυρισμοί για μη διερεύνηση καταγγελιών της Καταγγέλλουσας από το 2014 για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και μη λήψη μέτρων διά τον σκοπό αποκατάστασης της νομιμότητας, ισχυρισμοί για αντίποινα, άδικη και/ή εκδικητική μεταχείριση, μετακίνηση και παραγκωνισμό της Καταγγέλλουσας από την εργασία της, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με την υποβολή των καταγγελιών της", αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχής.

Εναντίον της καταγγέλλουσας έχει διαταχθεί η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, η οποία τελεί σε αναστολή μέχρις ότου η Αρχή ολοκληρώσει τη δική της Έρευνα. Επιπλέον η Καταγγέλλουσα τέθηκε σε διαθεσιμότητα με την απόφαση της ΕΔΥ με την καταγγέλλουσα να ισχυρίζεται ότι "η διαθεσιμότητα συνιστούσε αντίποινα λόγω των καταγγελιών που είχε υποβάλει, και για το λόγο αυτό ζητούσε προστασία βάσει των διατάξεων του Νόμου του Whistleblowing".

Η Αρχή, ως προνοείται από την κείμενη νομοθεσία και Κανονισμούς, προβαίνοντας σε Προκαταρκτική Εξέταση της Καταγγελίας, και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή Έρευνας με Λειτουργούς Επιθεώρησης τους Δρ. Μαρία Στυλιανίδου, Δικηγόρο – Ειδική σε ζητήματα που άπτονται των Πληροφοριοδοτών (Whistleblowers), Ροβέρτο Βραχίμη, Δικηγόρο από τη Λευκωσία, με πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων, Χρύσανθο Λαζάρου, Δικηγόρο από τη Λάρνακα, με πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων.

Διεξήχθησαν συνολικά έξι Συνεδρίες / Ακροάσεις με σκοπό τη λήψη μαρτυρίας και εγγράφων, κλήθηκαν προς κατάθεση συνολικά εννέα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένης της Καταγγέλλουσας), μελετήθηκε και αξιολογήθηκε πλειάδα εγγράφων, ενώ καταχωρίστηκαν δέκα τεκμήρια, πολλά εκ των οποίων είναι πολυσέλιδα.

Με τη συμπλήρωση της Έρευνας και τη μελέτη όλης της μαρτυρίας και δεδομένων, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης προέβησαν στη σύνταξη Πορίσματος 133 σελίδων και βάσει της αξιολόγησης των κατατεθειμένων εγγράφων και μαρτυριών, καθώς και των ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν, η μαρτυρία της Καταγγέλλουσας συνεκτιμήθηκε με εκείνη των υπολοίπων κληθέντων προσώπων για την αποτύπωση των γεγονότων και την τεκμηρίωση της έρευνας.

Στην ανακοίνωση της Αρχής αναφέρεται ότι "προτιμήθηκε η μαρτυρία των υπολοίπων προσώπων, καθώς η μαρτυρία της Καταγγέλλουσας παρουσίαζε ασάφειες και αδυναμίες που περιόρισαν τη δυνατότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης να στηριχθούν στην εκδοχή της.

Ευρήματα

Με βάση τα ευρήματα, όσον αφορά στην αξιολόγηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην Καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά λειτουργών ή ανώτερων στελεχών του Τμήματος Φορολογίας (συμπεριλαμβανομένου του Εφόρου Φορολογίας) και άλλων πιθανών εμπλεκόμενων προσώπων απέναντι στην Καταγγέλλουσα, από την προσκομισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας.

Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν αλλότριοι σκοποί, παραβίαση ιεραρχίας ή πρόθεση εκφοβισμού ή αντιποίνων και η μετακίνηση της Καταγγέλλουσας από την εργασία της δεν συνιστούσε εκδικητική ενέργεια, αλλά αξιολογήθηκε ως εντός αρμοδιοτήτων και πλήρως αιτιολογημένη.

Το πόρισμα αναφέρει ότι η πειθαρχική διαδικασία που άρχισε εναντίον της Καταγγέλλουσας δεν σχετίζεται με την Καταγγελία που υπέβαλε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, αλλά αφορά σε συγκεκριμένο περιστατικό κατ’ ισχυρισμόν ανάρμοστης συμπεριφοράς.

"Παρά τους ισχυρισμούς της Καταγγέλλουσας περί παραγκωνισμού και μη ανάθεσης καθηκόντων, διαπιστώνεται ότι στην Καταγγέλλουσα είχαν ανατεθεί καθήκοντα, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνονταν ικανοποιητικά λόγω απουσιών και περιορισμένης συνεργασίας", αναφέρεται.

Ως προς την αξιολόγηση των προβληθέντων από την καταγγελία ισχυρισμών κατά πόσον οι αναφερόμενες σε αυτήν πράξεις στοιχειοθετούν εύλογη υποψία διάπραξης πράξεων διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, ως αυτές καταγράφονται και εμπίπτουν στον Νόμο 19(Ι)/2022, σημειώνεται ότι δεν στοιχειοθετήθηκαν στη βάση της προσκομισθείσας μαρτυρίας οποιεσδήποτε πράξεις διαφθοράς σύμφωνα με το Νόμο 19(Ι)/2022.

Επίσης ως προς τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην καταγγελία και αφορούν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 («Νόμος του Whistleblowing») και, συνακολούθως, σε οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω νομοθεσίας, σημειώνεται πως κρίθηκε ότι η Καταγγέλλουσα καλύπτεται από τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, καθώς πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο που υπέβαλε αναφορά εντός του εργασιακού της πλαισίου.

Αναφέρεται εξάλλου ότι η Μονάδα Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών λειτούργησε ως εσωτερικός δίαυλος αναφοράς (δηλ.η υπηρεσία στην οποία υπέβαλε εσωτερική αναφορά η Καταγγέλλουσα) δυνάμει του Νόμου του Whistleblowing και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, παρότι υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή της βεβαίωσης παραλαβής.

"Η καθυστέρηση αυτή δεν επηρέασε τη νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς η σχετική εκ του Νόμου προθεσμία έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Η Μονάδα Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών λειτούργησε νόμιμα ως εσωτερικός δίαυλος αναφοράς", προστίθεται.

Εξάλλου αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία εσωτερικής αναφοράς ολοκληρώθηκε ορθά μετά την ενημέρωση ότι η Καταγγέλλουσα προσέφυγε τελικά σε εξωτερικό δίαυλο και οι προϋποθέσεις προστασίας από αντίποινα δεν πληρούνται, δεδομένου ότι το πειθαρχικό μέτρο (διαθεσιμότητα) είχε επιβληθεί στην Καταγγέλλουσα πριν από την υποβολή της αναφοράς, σύμφωνα με τον Νόμο.

Επίσης δεν διαπιστώνονται στοιχεία κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού ή αντίποινων.

Νουθεσίες - Παρατηρήσεις Λειτουργών Επιθεώρησης

Παρά την απουσία τεκμηριωμένων στοιχείων κατάχρησης εξουσίας ή άσκησης καθηκόντων για σκοπούς άλλους από τους ανατιθέμενους, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι, σε κάποιο βαθμό, στο Τμήμα Φορολογίας αναδείχθηκαν ζητήματα διοικητικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία καταδεικνύουν περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων, με στόχο τη βελτίωση της άσκησης αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση της διαφάνειας και ενδυνάμωση της εσωτερικής εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Η Έκθεση θα διαβιβαστεί στην ΕΔΥ και στον Έφορο Φορολογίας και σημειώνεται ότι πέραν της παρούσας ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος.

