Προειδοποίηση για τη χρήση επικίνδυνων και παράνομων αερόσακων αντικατάστασης κινεζικής προέλευσης εξέδωσε η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NHTSA), μετά από θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι ο λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Κωνσταντίνο Κουππή, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό οχημάτων που ενδεχομένως κυκλοφορούν στην Κύπρο με τέτοιους αερόσακους.

Όπως εξήγησε, στις Ηνωμένες Πολιτείες η έρευνα για το ζήτημα ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το ΤΟΜ, ωστόσο, έχει ήδη ενημερωθεί και προχώρησε σε αρχική ανακοίνωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση εισαγωγέων ανταλλακτικών και τεχνιτών, ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα εάν έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους αερόσακους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, οι συγκεκριμένοι αερόσακοι δεν φαίνεται να υπάρχουν ούτε στην Κύπρο ούτε στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Κουππής κάλεσε όσους πολίτες έχουν αμφιβολίες και έχουν προχωρήσει σε επισκευή οχήματος μετά από τροχαίο, να αποταθούν στον μηχανικό ή τον ισιωτή τους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν μητρώο οχήματος, ώστε να ενημερωθούν εάν έγινε αντικατάσταση αερόσακου και ποιος τύπος τοποθετήθηκε.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα, σε οχήματα όπου αντικαταστάθηκαν αερόσακοι στο πλαίσιο της υπόθεσης ΤΑΚΑΤΑ, να έχουν τοποθετηθεί οι εν λόγω κινεζικοί αερόσακοι, ο Λειτουργός του ΤΟΜ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συσχέτιση. Όπως ανέφερε, οι αντικαταστάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των ανακλήσεων ΤΑΚΑΤΑ αφορούν αερόσακους που προέρχονται απευθείας από τους κατασκευαστές των οχημάτων.

Τόνισε, επίσης, ότι δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά, ούτε στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο, όπως είπε, το Τμήμα παρακολουθεί καθημερινά και ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, σε συνεργασία με το Τμήμα Εισαγωγικών Υπηρεσιών, προγραμματίζει και επιτόπιους ελέγχους, διαβεβαιώνοντας ότι για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.