Η τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», που βασίζεται στη ληστεία της Αθήνας το 1992, επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο μια μέθοδο διάρρηξης που, αν και δεν εμφανίζεται συχνά, έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στην Κύπρο.

Αν και σπάνια, περιπτώσεις διαρρήξεων με παρόμοιο τρόπο δράσης έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, με στόχο χρυσοχοείο και τραπεζικό ίδρυμα.

Υπογραμμίζεται ότι η τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», είναι εμπνευσμένη από τη ληστεία που σημειώθηκε στην Αθήνα το 1992 και θεωρείται μία από τις πιο οργανωμένες επιχειρήσεις του είδους στην Ελλάδα.

«Ριφιφί» στη Λάρνακα

Η πιο πρόσφατη υπόθεση στην Κύπρο σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Λάρνακα.

Η Αστυνομία διερεύνησε υπόθεση διάρρηξης και κλοπής σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα, με τους δράστες να εφαρμόζουν πρακτικές που παραπέμπουν στη μέθοδο «ριφιφί».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά τότε, γύρω στις 4.40 τα ξημερώματα, ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου ειδοποιήθηκε μέσω του κινητού του τηλεφώνου για παραβίαση του συστήματος συναγερμού. Ελέγχοντας το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, διαπίστωσε την παρουσία δύο προσώπων εντός του καταστήματος για μερικά μόνο δευτερόλεπτα.

Οι δράστες είχαν εισέλθει από τρύπα στο ταβάνι, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, προϋπήρχε από προηγούμενη απόπειρα διάρρηξης τον Μάιο του ίδιου έτους. Η πρόχειρη κάλυψή της με ξύλινο πλακάζ και μεταλλική σχάρα δεν στάθηκε εμπόδιο, καθώς αποκόπηκε εύκολα, επιτρέποντας την είσοδο αλλά και τη διαφυγή τους από το ίδιο σημείο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, οι δράστες παραβίασαν την κύρια είσοδο εγκαταλειμμένης κατοικίας στον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου, αξιοποιώντας τον χώρο ως «ενδιάμεσο σταθμό» για την πρόσβαση στο χρυσοχοείο.

Από τις βιτρίνες κλάπηκαν χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 15 χιλιάδων ευρώ.

Το «ριφιφί» σε τράπεζα στο Παλιομέτοχο το 2013

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις με στοιχεία «ριφιφί» καταγράφεται τον Απρίλιο του 2013 στο Παλιομέτοχο Λευκωσίας, με στόχο υποκατάστημα τράπεζας.

Το σύστημα συναγερμού ήχησε γύρω στις 4.45 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρή αστυνομική δύναμη. Παρά τον άμεσο αποκλεισμό της σκηνής, οι δράστες δεν εντοπίστηκαν.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, οι άγνωστοι παραβίασαν δύο υποστατικά που εφάπτονταν της τράπεζας. Αρχικά, διέρρηξαν χώρο που χρησιμοποιείτο ως φροντιστήριο και, αφού κατεδάφισαν μέρος του τοίχου, επιχείρησαν να εντοπίσουν το πίσω μέρος του χρηματοκιβωτίου, χωρίς επιτυχία.

Στη συνέχεια, εισήλθαν σε δεύτερο υποστατικό, κατεδάφισαν και πάλι τμήμα του τοίχου και κατάφεραν να εντοπίσουν το χρηματοκιβώτιο, αποκόπτοντας μέρος της μεταλλικής του επίστρωσης. Παρά την επιμονή τους, δεν κατάφεραν να το παραβιάσουν και τράπηκαν σε φυγή.