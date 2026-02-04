Σοβαρή υπόθεση σκευωρίας με στόχο την ενοχοποίηση αθώου προσώπου μέσω ναρκωτικών, ανέδειξε απόφασή του το Εφετείο, αυξάνοντας τις ποινές που είχε επιβάλει το Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε βάρος βασικού κατηγορούμενου, αποδεχόμενο σε σημαντικό βαθμό τις εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η υπόθεση αφορούσε τέσσερα πρόσωπα, εκ των οποίων ο εφεσίβλητος ήταν ο κατηγορούμενος 1. Οι κατηγορίες που αντιμετώπισαν περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, συνομωσία για πρόκληση βλάβης, παράνομη κατοχή ναρκωτικών τάξεως Α, απειλή, παροχή ψευδών πληροφοριών στην Αστυνομία και συνομωσία για ανατροπή της πορείας της Δικαιοσύνης. Η κατηγορούμενη 2 παραδέχθηκε μέρος των κατηγοριών, με αποτέλεσμα την αναστολή της δίωξης στις υπόλοιπες, ενώ ο κατηγορούμενος 4 αθωώθηκε σε ενδιάμεσο στάδιο, καθώς κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείτο εκ πρώτης όψεως υπόθεση εις βάρος του. Η διαδικασία συνεχίστηκε πλήρως μόνο σε σχέση με τους κατηγορούμενους 1 και 3, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι σε όλες τις κατηγορίες πλην μίας.

Σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο 1, το πρωτόδικο Δικαστήριο τον είχε αθωώσει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ του είχε επιβάλει συντρέχουσες ποινές φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο χρόνια για τις υπόλοιπες καταδίκες. Σημειώνεται ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, ο κατηγορούμενος είχε διαφύγει και το Δικαστήριο είχε διατάξει όπως η έκτιση της ποινής του αρχίσει από τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προσέβαλε τόσο την αθώωση του κατηγορούμενου από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων όσο και το ύψος των ποινών που του επιβλήθηκαν για τις κατηγορίες της συνομωσίας για πρόκληση βλάβης, της κατοχής ναρκωτικών τάξεως Α και της συνομωσίας για ανατροπή της πορείας της Δικαιοσύνης, τις οποίες χαρακτήρισε ως έκδηλα ανεπαρκείς.

Το υπόβαθρο της υπόθεσης, όπως καταγράφηκε στην απόφαση, σχετίζεται με την ερωτική σχέση νεαρού φοιτητή με την κόρη της κατηγορούμενης 2, σχέση την οποία η τελευταία δεν ενέκρινε. Στην προσπάθειά της να τη διακόψει, ήρθε σε συμφωνία με τον κατηγορούμενο 1 προκειμένου να προκληθεί βλάβη στον νεαρό. Το σχέδιο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία και του κατηγορούμενου 3 και προέβλεπε την τοποθέτηση ναρκωτικών στο αυτοκίνητο του φοιτητή και την ενημέρωση της Αστυνομίας, ώστε αυτός να συλληφθεί. Πράγματι, μετά από ανακοπή του οχήματος, εντοπίστηκαν 43 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 19,39 γραμμαρίων, τοποθετημένες με τρόπο που απέκρυπτε επιμελώς την ύπαρξή τους.

Ο νεαρός φοιτητής συνελήφθη και κρατήθηκε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες, παρά το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Το Εφετείο χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων ως προϊόν «δολιότητας στον ύψιστο βαθμό», επισημαίνοντας ότι δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία και το μέλλον ενός αθώου ανθρώπου, για έναν απολύτως ευτελή λόγο.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το Εφετείο έκρινε ότι, παρά τις αυτοενοχοποιητικές δηλώσεις του κατηγορούμενου 1, το πρωτόδικο Δικαστήριο δικαιολογημένα κατέληξε σε αθώωση, καθώς δεν υπήρξε ανεξάρτητη μαρτυρία που να επιβεβαιώνει τη διακίνηση του επίδικου ποσού των 10.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, η σχετική έφεση απορρίφθηκε.

Αντιθέτως, ως προς τις ποινές, το Εφετείο έκρινε ότι δεν ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα των αδικημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η κατοχή της κοκαΐνης δεν είχε σκοπό την προσωπική χρήση ή την εμπορία, αλλά τη σκόπιμη ενοχοποίηση αθώου προσώπου, στοιχείο που, κατά το Δικαστήριο, καθιστά την πράξη εξαιρετικά επικίνδυνη για την έννομη τάξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταγωνιστικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του κατηγορούμενου 1, το Εφετείο αποφάσισε να παρέμβει. Οι ποινές αυξήθηκαν σε 18 μήνες φυλάκισης για τη συνομωσία πρόκλησης βλάβης, σε 3,5 χρόνια φυλάκισης για την κατοχή ναρκωτικών τάξεως Α και σε 18 μήνες για τη συνομωσία ανατροπής της πορείας της Δικαιοσύνης. Όλες οι ποινές θα συντρέχουν, καθώς τα αδικήματα τελέστηκαν στο πλαίσιο ενιαίας εγκληματικής συμπεριφοράς.

