Πολύωρη κατάθεση στην Αστυνομία φέρεται να έδωσε το πρόσωπο που καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πάφου.

Η νέα υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία του επιχειρηματία Θεόδωρου Αριστοδήμου προς τις Αρχές, με την οποία αποδίδει στον Φαίδωνα Φαίδωνος τη διάπραξη σοβαρού ποινικού αδικήματος.

Νωρίτερα ο κ. Αριστοδήμου επιβεβαίωσε πως έδωσε κατάθεση χθες στην Αστυνομία σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, ανέφερε ότι «έχω δώσει κατάθεση αλλά δεν μπορώ να πω για το περιεχόμενο της. Από τη στιγμή που έχω δώσει κατάθεση, ελπίζω ότι η Αστυνομία θα ενεργήσει και να αποδοθεί επιτέλους Δικαιοσύνη σε αυτό τον τόπο».

