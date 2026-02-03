Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων διερευνά το Τμήμα Τελωνείων Πάφου, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 2 Φεβρουαρίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο αναχωρούντων επιβατίδων με βρετανική υπηκοότητα, ηλικίας 30 και 22 ετών αντίστοιχα, οι οποίες επρόκειτο να ταξιδέψουν προς το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον έλεγχο τεσσάρων αποσκευών που ανήκαν στις δύο επιβάτιδες, εντοπίστηκαν συνολικά 336 κούτες τσιγάρων των 200 τεμαχίων η καθεμία. Συγκεκριμένα, σε δύο αποσκευές της κάθε επιβάτιδας βρέθηκαν από 168 κούτες. Οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιητικές σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα τσιγάρα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής τους, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων που συνεχίζει το Τελωνείο Πάφου.