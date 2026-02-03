Η κοινή γνώμη θα πρέπει να ενημερώνεται για σοβαρά θέματα και την πιθανή εξέλιξή τους, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η ποινική ανακρίτρια-διορισθείσα από τον Γ.Εισαγγελέα- και τέως δικαστικός, Αλεξάνδρα Λυκούργου σε σχέση με το πόρισμά της που αφορά αξιωματούχους της ΚΟΠ και τις ανησυχίες που η ίδια εξέφρασε για την κατάληξή του.

Η κ. Λυκούργου, με δημόσιες παρεμβάσεις της (συνέντευξη στην εφ. Πολίτης, δηλώσεις στο Alpha Ενημέρωση κ.α.) διατύπωσε ανησυχίες για την τύχη του πορίσματος που παρέδωσε από τον Μάιο του 2025 στη Γενική Εισαγγελία και αφορά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αξιωματούχων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Με σημερινή ανακοίνωση, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, σημειώνει ότι "η αξιολόγηση της υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας της, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τελικές αποφάσεις σύντομα". Αναφέρει επίσης ότι "θεωρώ ότι η όποια δημόσια συζήτηση επί θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ποινικών ανακρίσεων θα έπρεπε να αποφεύγεται".

Το ΚΥΠΕ ζήτησε από την κ. Λυκούργου να σχολιάσει τις εξελίξεις. «Η κοινή γνώμη», τονίζει η κ. Λυκούργου, «θεωρώ ότι πρέπει πλέον να ενημερώνεται για τόσο σοβαρά θέματα και την εξέλιξη που πιθανόν να έχουν. Στο πλαίσιο αυτό, όσα έχω αναφέρει στις δημόσιες μου αναφορές, δεν υπερβαίνουν τη συνθήκη του απολύτως αναγκαίου και του απολύτως ανάλογου και ούτε θίγουν κανενός τα νόμιμα συμφέροντα ή το τεκμήριο της αθωότητας».

Η ποινική ανακρίτρια της υπόθεσης συνέχισε, υπογραμμίζοντας στο ΚΥΠΕ ότι στόχος της ήταν να διασφαλίσει πως μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν θα «σταλώσει».

«Το κράτος έχει διαθέσει δημόσιους πόρους για να μπορέσουμε εγώ και τα τέσσερα μέλη της Αστυνομίας, που υπηρετούν στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, να διεξάγουμε και να φέρουμε σε πέρας την έρευνα μας», επεσήμανε. «Η κοινή γνώμη ήταν ενήμερη διότι επρόκειτο και πρόκειται για μια προβεβλημένη υπόθεση. Συνεπώς έχει δικαίωμα να ξέρει το τι μέλλει γενέσθαι και κατά πόσον θα πάρει ή όχι το δρόμο της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

Στη συνέντευξη της στην εφημερίδα Πολίτης (1/2/26), η Α.Λυκούργου είχε αναφέρει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

"Στις 12/5/2025 παρέδωσα το πόρισμά μου στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε αυτό το πολυσέλιδο έγγραφο παραθέτω, αναλυτικά, τις θέσεις μου όσον αφορά: (α) την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες θεσπίζουν συγκεκριμένα πλημμελήματα και κακουργήματα, (β) την επάρκεια, την ποιότητα και την αποδεικτική δύναμη της μαρτυρίας που συνελέγη, και (γ) την αντιστοιχία της μαρτυρίας αυτής στα συστατικά στοιχεία καθ’ ενός από τα συγκεκριμένα πλημμελήματα και κακουργήματα. Προηγήθηκε το ενδιάμεσο πόρισμα μου ημερομηνίας 16/12/2024 το οποίο, επίσης παρέδωσα στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Στο ενδιάμεσο πόρισμά μου καταγράφω την αξιολόγηση της μαρτυρίας, η οποία είχε συλλεγεί έως τότε, και παραθέτω αναλυτικά τις πρώτες νομικές θέσεις μου όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η μαρτυρία αυτή στοιχειοθετεί ...Καταλήγω ότι υπάρχουν αξιόπιστα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την καταχώριση κατηγορητηρίου και την προσαγωγή συγκεκριμένων προσώπων ενώπιον του δικαστηρίου, με κατηγορίες για τη διάπραξη συγκεκριμένων πλημμελημάτων και συγκεκριμένων κακουργημάτων... Διαπιστώνω, επίσης, πως ο ΚΟΑ δεν ασκεί επί της ΚΟΠ τον εποπτικό έλεγχο που η Πολιτεία του ανέθεσε".

Διαβάστε επίσης: ΓΕ για πόρισμα ΚΟΠ: Δεν συζητάμε δημόσια, σε εξέλιξη η αξιολόγηση

Πηγή: ΚΥΠΕ