Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το 9,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό κατά τη διάρκεια του έτους, ποσοστό που βελτιώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2023. Πρωτιά στην ενεργειακή φτώχεια καταγράφεται σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Την ίδια ώρα στην Κύπρο, το 14,6% των κατοίκων δήλωνε ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, με ένα ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την πρώτη θέση στην ΕΕ έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία, όπου το 19% του πληθυσμού (έναντι 19,2% και 20,7% για το 2023) δηλώνει ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα επαρκώς ζεστό σπίτι. Ακολουθεί η Λιθουανία με 18% και η Ισπανία με 17,5%.

Διαβάστε επίσης: Με στόχο τη μείωση των τιμών η επέκταση της Cyta σε ενέργεια - Τι λέει η ΑΗΚ

Αντίθετα, οι χώρες με τις χαμηλότερες αναφορές δυσκολίας είναι η Φινλανδία με 2,7%, η Πολωνία και η Σλοβενία με 3,3% και η Εσθονία και το Λουξεμβούργο με 3,6%.

Πηγή: ΚΥΠΕ