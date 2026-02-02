Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ από αύριο αναμένεται ασθενής ψηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται πυκνή σκόνη, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα αραιώσει και το βράδυ θα υποχωρήσει.

Απόψε ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και αρχικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο αρχικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.