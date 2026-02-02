Η Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ αναζητά Μοντέρ (Video Editor) με έδρα τη Λευκωσία για να ενταχθεί στην ομάδα παραγωγής ειδήσεων και προγραμμάτων μας.

Απαιτούμενα Προσόντα

Απόφοιτος/η Κολεγίου / Πανεπιστημίου σε συναφή τομέα ή πολυετής εμπειρία στο μοντάζ.

Άριστη γνώση μοντάζ με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα προγράμματα: Avid Media Composer, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Davinci Resolve.

Διαθεσιμότητα να εργάζεται σε σύστημα βάρδιας.

Καθήκοντα

Μοντάζ τηλεοπτικών θεμάτων για ρεπορτάζ ειδήσεων, τοπικές παραγωγές, αθλητικό ρεπορτάζ / highlights, promos & trailers, διαφημίσεις

Απολαβές

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: [email protected]. Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με την ένδειξη "Μοντέρ (Video Editor)" μέχρι τις 2 Μαρτίου 2026.

Σημείωση:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από την ημέρα αποστολής τους.