Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα ο επικαιροποιημένος τιμοκατάλογος φαρμάκων, αναφέρει το ΡΙΚ.

Παρατηρούνται αλλαγές στη συνεισφορά των δικαιούχων, όσον αφορά 291 σκευάσματα, σε σύνολο 2419 φαρμακευτικών προϊόντων.

Αυξάνεται η συνεισφορά των δικαιούχων σε 197 σκευάσματα και μειώνεται σε ενενήντα-τέσσερα.

Ο νέος τιμοκατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες του υπουργείου Υγείας και του ΓεΣΥ - και περιλαμβάνει αναλυτικά τις νέες τιμές, ως επίσης και τις αλλαγές στη συνεισφορά των δικαιούχων.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διευκρινίζει ότι οι ασθενείς δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν αυξημένη συνεισφορά, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο, φθηνότερο φάρμακο με την ίδια δραστική ουσία και περιεκτικότητα.

