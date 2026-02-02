Υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης τους στις 19 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας θα παραμείνουν οι πέντε κατηγορούμενοι 42, 22, 31 ετών και δύο 29χρονοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου οι συνήγοροι υπεράσπισης των πέντε είχαν υποβάλει ένσταση στο να παραμείνουν οι πελάτες τους υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης τους και ζήτησαν όπως οι πελάτες τους αφεθούν ελεύθεροι με ικανοποιητικούς όρους μέσα από τους οποίους θα διασφαλιστεί η παρουσία τους στην δίκη.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Δικαστήριο ανέφερε ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι πέντε κατηγορούμενοι να διαφύγουν και να μην παρουσιαστούν στο δικαστήριο λόγω του ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν επισύρουν πολυετή ποινή φυλάκισης.

Το Δικαστήριο ανέφερε πως σε τέτοιες περιπτώσεις εάν αφήνονται ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι υπάρχουν οι κίνδυνοι να μην παρουσιαστούν στο δικαστήριο, να διαπράξουν νέο αδίκημα ή να επηρεάσουν το ανακριτικό έργο.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την σοβαρότητα των αδικημάτων, την πιθανότητα καταδίκης των κατηγορουμένων και τις ποινές που πιθανόν να τους επιβληθούν στην περίπτωση που θα κριθούν ένοχοι.

Διέταξε όπως οι πέντε κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

Οι πέντε παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Αντιμετωπίζουν επτά αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, της εκβίασης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απόκτηση και κατοχής πυροβόλων όπλων αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2025 στην Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ