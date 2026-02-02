Συνολική ποινή ύψους €15.500 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σε δύο εταιρείες, μετά από προώθηση ποινικής δίωξης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τραυματισμό εργαζομένου που έπεσε από ύψος 5,50 μέτρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «B. PERKOLA BUILDING WORKS LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ξυλότυπου, σε πρόστιμο €11.500 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενά της πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δικαστήριο, η εταιρεία παρέλειψε να διασφαλίσει ότι τα δάπεδα ικριώματος ήταν πλήρη και χωρίς κενά, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, κατά τη μεταφορά πλακάζ με τη βοήθεια συναδέλφου του, να πέσει από κενό διαστάσεων 250cm x 30cm που υπήρχε στο δάπεδο του ικριώματος. Πέφτοντας στο έδαφος από ύψος 5.5μ περίπου, ο παθόντας υπέστη κάκωση θώρακα.

Η εταιρεία παρέλειψε, επίσης, να παρέχει επιτήρηση των εργασιών με αποτέλεσμα εργοδοτούμενά της πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο. Παρέλειψε, ακόμη, τη συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης του έργου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε, επίσης, την εταιρεία «CYFIELD CONSTRUCTION - CYFIELD DEVELOPMENT J.V.» ως εργολάβου ολόκληρου του έργου, σε πρόστιμο €4.000 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 που έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενους της εταιρείας B. PERKOLA BUILDING WORKS LTD.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παρέλειψε τον εφοδιασμό ικριωμάτων με κατάλληλα κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ή και άλλα ισοδύναμα μέσα για ασφαλή πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας. Παρέλειψε, επίσης, τον έλεγχο των ικριωμάτων πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης καλουπιών, ώστε να επιδιορθωθούν τα ελαττώματα ή τα προβλήματα που υπήρχαν στα ικριώματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ