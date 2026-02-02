Χιλιάδες «μαϊμού» προφυλακτικά εντόπισε το Τμήμα Τελωνείων σε κατάστημα και αποθήκη στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στις 23/1/2026, μετά από σχετική καταγγελία προς την αρμόδια αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού αναφορικά με διάθεση προφυλακτικών, τα οποία πιθανόν να παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας γνωστής εμπορικής επωνυμίας, πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων μαζί με την αρμόδια αρχή για εντοπισμό τους, σε εμπορικό κατάστημα και σε αποθήκη στην επαρχία Αμμοχώστου.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα και στην αποθήκη εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν 5,040 τεμάχια προφυλακτικά και 418 τεμάχια λιπαντικών γνωστής εμπορικής επωνυμίας. Ακολούθησε η ενδεδειγμένη διαδικασία της διαβίβασης πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού στους νομικούς αντιπροσώπους της εμπορικής επωνυμίας για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα εμπορεύματα που κατακρατήθηκαν, παραβιάζουν τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας των πελατών τους.

Στις 30/1/2026 έγινε ξανά έλεγχος στη συγκεκριμένη αποθήκη από το Τμήμα Τελωνείων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 19,674 τεμάχια προφυλακτικά της ίδιας εμπορικής επωνυμίας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, αφού παραδέχτηκε ότι τα συγκεκριμένα προφυλακτικά είναι απομιμήσεις, τα εγκατέλειψε για καταστροφή.

Η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης από το Τελωνείο Λάρνακας».