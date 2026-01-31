Σαρωτικές έρευνες Εθνικής Φρουράς και Αστυνομίας και σιγή ασυρμάτου προς τα Μέσα Ενημέρωσης για την πορεία των ερευνών, φέρνει η επόμενη μέρα της εξαφάνισης 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ, στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα για την υπόθεση, θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο μηχανισμοί στους οποίους βρίσκονταν τα εκρηκτικά, έχουν κλαπεί.

Ο χάρτης των Ερευνών

Για τη διερέυνηση της υπόθεσης θα ερωτηθούν και θα καταθέσουν στην Αστυνομία όλα τα στελέχη ή μέλη της Εθνικής Φρουράς που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη άσκηση του Μηχανικού, για καταστροφή βλημάτων που δεν είχαν εκραγεί στο παρελθόν.



Να σημειωθεί ότι η εκρηκτική ύλη ΤΝΤ εντός των δύο μηχανισμών αυτών, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από αυτούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εξετάζονται διάφορα σενάρια με βάση εμπειρίες του παρελθόντος στο Πεδίο Βολής στο Καλό Χωριό Λάρνακας, αλλά και ότι το κύριο μέρος των ερευνών και τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα, αναμένεται εξαχθούν στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.



Συνεχίζονται οι έρευνες στο Πεδίο Βολής και στην γύρω περιοχή προς αναζήτηση πληροφοριών.





Χρίστος Πιερή: Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου Υπουργείο Άμυνας, Χρίστο Πιερή, οι έρευνες για την υπόθεση, στις οποίες συμμετέχει και η Αστυνομία, συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο.





ΑΚΕΛ: «Σοβαρό Περιστατικό»

Το ΑΚΕΛ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό.

Το ενδεχόμενο να έχει κλαπεί η εκρηκτική ύλη και να καταλήξει στα χέρια του υπόκοσμου συνιστά πραγματικά επικίνδυνο σενάριο, δεδομένης και της έξαρσης της εγκληματικής δράσης την τελευταία περίοδο.



Εγείρονται σωρεία ερωτημάτων γύρω από το περιστατικό και το Υπουργείο Άμυνας οφείλει απαντήσεις.



Για να προσθέσει ότι επείγει να προχωρήσουν οι έρευνες και να εξιχνιασθούν οι συνθήκες εξαφάνισης της εκρηκτικής ύλης.







Διαβάστε επίσης: Εθνική Φρουρά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τα εξαφανισμένα πυρομαχικά





