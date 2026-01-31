Οι θερμοκρασίες στην Κύπρο θα παραμείνουν πιο πάνω από τις κανονικές το Σαββατοκύριακο, ενώ τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που σε καταιγίδα ενδέχεται να δώσει χαλάζι και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, κατά διαστήματα θα έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο, που ενδέχεται να αιωρείται μέχρι και τη Δευτέρα νύχτα με αυξημένες συγκεντρώσεις, ενώ από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι τουλάχιστον πρόσκαιρα θα υποχωρήσει.

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου δήλωσε ότι σήμερα αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές με αυτή την αυξημένη συννεφιά, αραιή σκόνη αλλά και τοπική ομίχλη που επικρατεί.

Θερμοκρασιακά, ανέφερε, είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι και τη Δευτέρα σε θερμοκρασίες πιο πάνω από τις κανονικές γύρω στους 19 με 20 στο εσωτερικό και στις παράλιες περιοχές, και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα μας ορεινά.

Για αύριο Κυριακή παραμένει ένας κυρίως συνέφιασμένος καιρός, ενδεχομένως αύριο το πρωί, απόψε και αύριο πρωί να έχουμε κάποιες τοπικές ομίχλες και στο εσωτερικό και στις περιοχές στα ανατολικά αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις ορεινές περιοχές.

Είπε ότι θα παραμείνει αυτή η συννεφιά και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες ελαφρές βροχές αύριο Κυριακή.

Όμως, πρόσθεσε, από το βράδυ, μία διαταραχή η οποία βρίσκεται στην Δυτική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή κινείται ανατολικά όταν θα βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο θα μας επηρεάσει και εμάς από βράδυ. Την Κυριακή αναμένονται κάποιες μεμονωμένες βροχές στα δυτικά όμως Δευτέρα θα μας επηρεάσει κυρίως και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ σε καταιγίδα ενδέχεται να δούμε χαλάζι και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Άρα η Δευτέρα είναι η πιο σημαντική ημέρα της πρόγνωσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ανέφερε.

Για την Τρίτη διαφαίνεται ότι ο καιρός θα παραμείνει αρχικά ένας μερικώς συννεφιασμένος με βροχές τα δυτικά τις πρωινές όμως ώρες. Ο καιρός στην Τρίτη αλλά και την Τετάρτη θα είναι κυρίως αίθριος.

Σε ό,τι αφορά την σκόνη, είπε ότι κατά διαστήματα θα έχουμε σκόνη στην ατμοσφαιρα και σήμερα και αύριο. Αναμένεται σταδιακά να έχουμε ξανά σκόνη στην ατμόσφαιρα και σήμερα και προοδευτικά θα δούμε πιο αυξημένες συγκεντρώσεις αλλα και αύριο αυξημένες συγκεντρώσεις, αφού η διαταραχή που κινείται σε μας ανυψώνει και μεταφέρει τη σκόνη προς τα ανατολικά.

Η σκόνη, κατέληξε, ενδέχεται να αιωρείται μέχρι και τη Δευτέρα νύχτα με αυξημένες συγκεντρώσεις ενώ από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι αυτά τα περιστατικά τουλάχιστον πρόσκαιρα θα υποχωρήσουν.

Επισυνάπτεται αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ βαρομετρικό χαμηλό στη Δυτική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει το νησί από αύριο βράδυ. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας παροδικά θα είναι αυξημένες.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά στα προσήνεμα ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Μέχρι αργά το απόγευμα το πεδίο των ανέμων θα εξασθενίσει.

Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα στραφούν προοδευτικά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τοπικά αναμένεται να επικρατεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, τις πρωινές ώρες κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού και αργότερα κυρίως σε ορεινές περιοχές. Προοδευτικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τρίτη, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στο δυτικό μισό του νησιού αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Ο καιρός ωστόσο σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και την Τετάρτη, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Συννεφιασμένος ο καιρός για σήμερα: Με πιθανότητα βροχών - Η σκόνη παραμένει