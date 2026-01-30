Την περασμένη Τετάρτη (28/1), λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών ενός επιβάτη με Βρετανική υπηκοότητα, ο οποίος θα ταξίδευε με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής του εν λόγω επιβάτη εντοπίστηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Ο επιβάτης τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκε.

Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης του προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου.