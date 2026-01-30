Η δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων λειτουργίας υπήρξε επανειλημμένο και διαχρονικό αίτημα των συντεχνιών των δεσμοφυλάκων, αναφέρει το Τμήμα Φυλακών, σημειώνοντας ότι τα πρωτόκολλα εισάγονται «για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας, νομιμότητας και δικαιοσύνης στο εργασιακό και σωφρονιστικό περιβάλλον».

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα αναφέρει πως «η ύπαρξη σαφών και γραπτών Πρωτοκόλλων λειτουργίας αποτελεί βασική πρακτική όλων των σύγχρονων και ευνομούμενων σωφρονιστικών συστημάτων διεθνώς».

«Τα Πρωτόκολλα διασφαλίζουν ενιαία εφαρμογή διαδικασιών, προβλεψιμότητα στη λήψη αποφάσεων, σαφή καθορισμό ρόλων και ευθυνών, καθώς και θεσμική και επαγγελματική θωράκιση του προσωπικού», σημειώνει.

«Η δημιουργία και εφαρμογή Πρωτοκόλλων δεν αποτέλεσε μονομερή ή αιφνίδια πρωτοβουλία της Διοίκησης. Αντιθέτως, υπήρξε επανειλημμένο και διαχρονικό αίτημα των ίδιων των συντεχνιών των δεσμοφυλάκων, προκειμένου τα μέλη τους να είναι κατοχυρωμένα, να γνωρίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντά τους και να εκτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό και ασφάλεια», επισημαίνει το Τμήμα Φυλακών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα αναφέρει ότι «προχώρησε στη σύνταξη και άμεση εφαρμογή Πρωτοκόλλων, μεταξύ άλλων για τις μεταφορές κρατουμένων και βασικές λειτουργικές διαδικασίες, με γνώμονα την προστασία τόσο του προσωπικού όσο και των κρατουμένων, ενεργώντας εντός των αρμοδιοτήτων της και με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος».

«Τα πρωτόκολλα δεν εισάγονται για σκοπούς ελέγχου ή τιμωρίας, αλλά για τη μείωση της αυθαιρεσίας, την ενίσχυση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης, την αποσαφήνιση ρόλων και ευθυνών και τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας, νομιμότητας και δικαιοσύνης στο εργασιακό και σωφρονιστικό περιβάλλον», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η εισαγωγή γραπτών και δομημένων διαδικασιών συνιστά ουσιαστική οργανωσιακή αλλαγή», προσθέτοντας ότι «είναι απολύτως αναμενόμενο, σε ένα περιβάλλον που επί δεκαετίες λειτουργούσε χωρίς τέτοια εργαλεία, να εκφράζονται ανησυχίες ή επιφυλάξεις». Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση του Τμήματος αναφέρει ότι «παραμένει ανοικτή σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες, γραπτές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προβληματισμούς θα προκύψουν κατά την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων».

«Ο ουσιαστικός και θεσμικός διάλογος προϋποθέτει την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων και τη συγκεκριμένη καταγραφή τυχόν δυσκολιών. Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά η λειτουργικότητά τους και να εξεταστούν, όπου απαιτείται, βελτιώσεις ή προσαρμογές», τονίζει.

Καταληκτικά, το Τμήμα Φυλακών αναφέρει ότι «παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με το προσωπικό και τις συντεχνίες, με κοινό στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Φυλακών, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, επαγγελματικού και θεσμικά θωρακισμένου σωφρονιστικού συστήματος».

