Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για να τονίσει την ανάγκη για άμεσο προγραμματισμό, ουσιαστικό διάλογο και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ώστε η μεταρρύθμιση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών μας και της κοινωνίας, δήλωσε ότι απέστειλε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, σε δήλωση της η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκσυγχρονισμού της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τις συζητήσεις και τη νομοθετική διαδικασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα, χρειάζεται όμως και απαιτούνται να γίνουν πολλά ακόμη μέχρι την πλήρη εφαρμογή του, τον Σεπτέμβριο του 2028. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι επόμενες ενέργειες να γίνουν χωρίς καθυστερήσεις», είπε.

Η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο, σημείωσε η κ. Δημητρίου. «Απαιτείται ένας συμφωνημένος οδικός χάρτης, που θα αποτυπώνει με σαφήνεια όλα τα στάδια, ο οποίος να κατατεθεί στη Βουλή», πρόσθεσε.

Δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος, κυρίως για τη στήριξη της σχολικής μονάδας όλων των βαθμίδων, έτσι ώστε να υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου σχεδίου, σημείωσε.

Στην επιστολή της, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου, την οποία δημοσιοποιεί, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρει προς την Υπουργό Παιδείας πως το Νέο Σχέδιο επιβάλλει σοβαρές υποχρεώσεις άσκησης διοικητικών καθηκόντων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ουσιαστική στήριξη και στελέχωση της σχολικής μονάδας κι αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος του οδικού χάρτη, το οποίο θεωρούν δεδομένο ότι θα αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις της κ. Μιχαηλίδου για τον προυπολογισμό του 2027.

Αναμένουν, προσθέτει, ότι ο συμφωνημένος οδικός χάρτης θα κατατεθεί στη Βουλή μαζί με τους Κανονισμούς για τα αναλυτικά κριτήρια του κάθε πυλώνα αξιολόγησης την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026, όπως η Υπουργός δεσμεύτηκε.

«Η στήριξη του νομοσχεδίου από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν εν λευκώ, αλλά στη βάση των δικών σας δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων. Αναμένουμε ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως σε αυτές, ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία ανατροπή και το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης να εφαρμοστεί κατά τρόπο συμμετοχικό, συναινετικό και παραγωγικό, εντός των οροσήμων που θα συμφωνηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης», καταλήγει στην επιστολή της προς την κ. Μιχαηλίδου η κ Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ