Έργα ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, σε Λάρνακα, Λιβάδια και Τσιακκιλερό, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση του Παττίχειου Πάρκου και η ανάπλαση των Πλατειών Ακροπόλεως και Αλκής, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας.

Ο κ. Βύρας πρόσθεσε ότι «γύρω στα 6,8 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχίσει το έργο για την «Αναβάθμιση του Παττίχειου Πάρκου» που περιλαμβάνει αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου Πάρκου».

Μεταξύ άλλων, συνέχισε «θα κατασκευαστούν υπερυψωμένη γέφυρα, σημεία θέασης, ανοικτό γυμναστήριο, χώροι ψυχαγωγίας και παιδότοπος και δημιουργία βοτανικού πάρκου και διαδρομών για περπάτημα και ποδηλασία».

«Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου για αξιοποίηση από όλους τους πολίτες» είπε και σημείωσε πως «το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το δεύτερο έργο που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, συνέχισε ο Δήμαρχος, είναι η «Ανάπλαση των Πλατειών Ακροπόλεως και Αλκής» με κόστος 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, εξήγησε, «αφορά την ανάπλαση των οδικών συμβολών στις Πλατείες Ακροπόλεως και Αλκής και των γύρω δρόμων, καθώς και τον εξωραϊσμό της περιοχής με αύξηση του πρασίνου, εγκατάσταση υδάτινου στοιχείου και τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού».

Σκοπός του έργου συνέχισε «είναι η αισθητική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και η εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης πεζών και οχημάτων. Πρόκειται για το δεύτερο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε.

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών, είπε ο κ. Βύρας γίνεται «Εξωραϊσμός του Αντιπλημμυρικού Καναλιού», με κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ. «Το έργο αφορά τον εξωραϊσμό και την υδρολογική μελέτη των αντιπλημμυρικών καναλιών στα Λιβάδια και περιλαμβάνει τοίχους αντιστήριξης, τοίχους με gabions, την διαμόρφωση πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και μια επιφανειακή διαμόρφωση του πυθμένα του καναλιού», ανέφερε.

Στόχος του έργου, συνέχισε «είναι η διοχέτευση των πλημμυρικών παροχών προς τη θάλασσα, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η προσέλκυση στο χώρο αυτό επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή».

Ένα άλλο έργο που υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας είναι και «η δημιουργία «Πολυλειτουργικού Πάρκου» στο Τσιακκιλερό, που θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, χώρους αθλοπαιδιών, παιδότοπο, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, πάρκο σκύλων και μικρό υπαίθριο αμφιθέατρο. Στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και η παροχή στους πολίτες ενός χώρου για περιδιάβαση, άθληση και αναψυχή».

Το έργο με υπολογιζόμενο κόστος 2,3 εκατομμύρια ευρώ, συνέχισε «υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ