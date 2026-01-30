Με επιστολή της προς το Αρχηγείο Αστυνομίας η σύζυγος του Φαίδωνα Φαίδωνος, ζητά τον τερματισμό της αυτεπάγγελτης έρευνας που ξεκίνησε η αστυνομία σχετικά με τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή ζητείται και η έκδοση ανακοίνωσης από την αστυνομία για διακοπή των ερευνών.

Τη λήψη της επιστολής επιβεβαίωσε ο λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Χριστόδουλος Κόνσολος.

Ανέφερε ότι η επιστολή βρίσκεται υπό εξέταση, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη με τη λήψη καταθέσεων και την αξιολόγηση τεκμηρίων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που δημοσιοποιήθηκαν διαδικτυακά.

