Τα βασικά μέτρα για την πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες και σωματική άσκηση σε ανοικτούς χώρους. Το Υπουργείο αναφέρει ότι η παραμονή στους ανοικτούς χώρους θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να χρησιμοποιείται η προστατευτική μάσκα για το στόμα και τη μύτη, με φίλτρο που συγκρατεί τη σκόνη ή εναλλακτικά υγρό μαντηλάκι.

Επίσης, σημειώνει ότι, όταν υπάρχει συμπτωματολογία όπως βήχας (ξηρός ή παραγωγικός με απόχρεμψη-φλέγματα), δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), ερεθισμός ή/και καταρροή (αυξημένα υγρά) στη μύτη – ερεθισμός ή/και αυξημένα δάκρυα από τα μάτια, συνιστάται η επικοινωνία ή επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό ή τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Το Υπουργείο καταγράφει τις ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και καρδιοπάθειες, νεφροπαθείς, άτομα με ανοσοανεπάρκειες, παιδιά και άτομα άνω των 65 χρόνων.

Για τα ευάλωτα άτομα, το Υπουργείο αναφέρει ότι θα πρέπει να επικοινωνούν και επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό ή τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), όταν παρουσιάζεται ή επιδεινώνεται συμπτωματολογία όπως βήχας (ξηρός ή παραγωγικός με απόχρεμψη – φλέγματα), δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), ερεθισμός ή/και καταρροή (αυξημένα υγρά) στη μύτη – ερεθισμός ή/και αυξημένα δάκρυα από τα μάτια, καθώς και όταν χρειάζονται διευκρινήσεις για τις οποιεσδήποτε αμφιβολίες και αναπροσαρμογές στη φαρμακευτική αγωγή τους.

Συστήνεται επίσης να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να περιορίζουν την παραμονή τους στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση σκόνης στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.

Συστήνεται, ακόμα, να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα στις περιπτώσεις που χρειάζεται σύντομη παραμονή σε εξωτερικό χώρο, να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε ανοικτό χώρο και να παραμένουν σε καλά αεριζόμενους και κλιματιζόμενους χώρους.