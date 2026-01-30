Το Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας, το οποίο αποτελείται από τα Κοινοτικά Συμβούλια Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου και Ορμήδειας, διοργανώνει διαμαρτυρία το Σάββατο για την καθυστέρηση στις ανακοινώσεις των νέων πολεοδομικών ζωνών εντός Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Σε ανακοίνωσή του το Σύμπλεγμα εκφράζει «έντονη αγανάκτηση για την καθυστέρηση στις ανακοινώσεις των νέων πολεοδομικών ζωνών εντός των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας».

Αναφέρεται ότι «μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ανακοινώνονταν μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη απάντηση».

Οι διοργανωτές απαιτούν άμεσες και δεσμευτικές αποφάσεις, δίκαιη πολεοδομική πολιτική, το δικαίωμα των κατοίκων να παραμείνουν και να στεγαστούν στις κοινότητες τους.

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο στην εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί μπροστά από τον αστυνομικό σταθμό Δεκέλειας.

Οι διοργανωτές αναφέρουν πως «συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία – στέλνουμε το μήνυμα. Οι κοινότητες μας δεν ζητούν προνόμια, ζητούν σεβασμό, δικαιοσύνη και συνέπεια. Δει είμαστε πολίτες δεύτερη κατηγορίας”.

Πηγή: ΚΥΠΕ