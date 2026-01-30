Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο Μάριος Λάμπου, πατέρας πεντάχρονου παιδιού με μεσογειακή αναιμία, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αίματος στην Κύπρο και για την αγωνία που βιώνουν καθημερινά οι οικογένειες των θαλασσαιμικών.

Αφορμή για τη δημόσια παρέμβασή του στάθηκε η απάντηση που έλαβε από το νοσοκομείο την ημέρα που ο γιος του έπρεπε να υποβληθεί σε μετάγγιση. Όπως εξήγησε, «η απάντηση στο νοσοκομείο όταν έπρεπε να γίνει η μετάγγιση για τον πεντάχρονο γιο μου, ότι δεν έχει αίμα για να γίνει η μετάγγιση τη συγκεκριμένη ημέρα, ήταν αυτό που με ανάγκασε να κάνω τη συγκεκριμένη ανάρτηση και κάλεσμα στον κόσμο για να πάνε για αιμοδοσία».

Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδικασία που προηγείται κάθε μετάγγισης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό ή αυτονόητο. «Έχουμε μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται πριν τη μετάγγιση του μωρού, μια εβδομάδα πριν, να δούμε την αιμοσφαιρίνη, την αναλογία που πρέπει να πιάσει στο αίμα και να βρεθεί κάπως συμβατό το αίμα για το κάθε άτομο, και τα ονομαστικά του αίμα για να το βάλει το μωρό».

Η ανάγκη του παιδιού για αίμα είναι συνεχής. «Χρειαζόμαστε περίπου δύο φορές το μήνα μετάγγιση, εξαρτάται από την αιμοσφαιρίνη», σημείωσε, τονίζοντας ότι πολλές φορές η μετάγγιση «μπορεί να μεταφερθεί την ημέρα της ή και μετά», λόγω γενικότερης έλλειψης αίματος στην Κύπρο.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο αίμα. «Να στο πω κυπριακά, εκοπήκαν τα πόθκια μου. Γιατί το αίμα που είναι να βάλει το μωρό είναι οξυγόνο. Είναι η ανάπτυξή του. Είναι η ζωή του. Αν δεν πιάσει το αίμα του, δεν θα έχει σωστή ανάπτυξη. Καθυστερά, πέφτει η αιμοσφαιρίνη, κυτρινίζει. Έχει πολλά αρνητικά».

Ο Μάριος Λάμπρου απηύθυνε έκκληση για περισσότερους σταθερούς αιμοδότες, εξηγώντας πόσο κρίσιμη είναι η συνέπεια στην αιμοδοσία. «Ελπίζω να βρεθούν κι άλλοι σταθεροί δότες που να δώσουν αίμα. Δεν θέλουμε πάντα κόσμος να πηγαίνει κάθε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε κι άλλους αιμοδότες. Από σχολεία, από τον στρατό».

Ο γιος του, όπως είπε, μεταγγίζεται από την ηλικία των τρεισήμισι μηνών. «Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να τρυπήσεις το μωρό, να βρεις μια φλέβα που ήταν πολλά μικρή. Τώρα πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεργάζεται στο φουλ».

