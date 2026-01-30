Μια 57χρονη γυναίκα που δηλώνει ότι ένιωθε «παγιδευμένη» και «αόρατη» όσο ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε σχεδόν όλα της τα υπάρχοντα και εγκατέλειψε τη χώρα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Κύπρο.

Η Άντζελα Γουόρντ, από το Κλάκτον-ον-Σι του Έσεξ, πήρε την απόφαση να αφήσει τα πάντα πίσω της και να κυνηγήσει, όπως λέει, μια ζωή «στο φως και στον ήλιο». Αγόρασε εισιτήριο χωρίς επιστροφή, χώρεσε όσα της είχαν απομείνει σε δύο βαλίτσες και έφυγε χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον. Σύμφωνα με την ίδια, ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ.

«Δεν είχα δίχτυ ασφαλείας. Δεν υπήρχε σχέδιο Β. Μόνο ένα άλμα πίστης στο άγνωστο», δήλωσε στο What’s The Jam. Όπως εξηγεί, εγκατέλειψε το σπίτι της και πούλησε κάθε αντικείμενο που της ανήκε.

Η ίδια περιγράφει ότι είχε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο εξάντλησης και ματαίωσης, νιώθοντας «αόρατη» μέσα στην καθημερινότητα της ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ήμουν εξουθενωμένη, απογοητευμένη και ένιωθα ότι δεν υπήρχε χώρος για μένα σε αυτόν τον κόσμο», λέει. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ακολούθησα τους κανόνες: διάβασα, πήρα πτυχία, μεταπτυχιακό και έφτασα σε εξαψήφιο μισθό. Δούλεψα ασταμάτητα, έχτισα ένα σπίτι και το γέμισα με όλα όσα η κοινωνία λέει ότι ορίζουν την επιτυχία. Απ’ έξω έμοιαζαν όλα τέλεια».

Το 2023, ωστόσο, παραιτήθηκε από τη θέση της ως σύμβουλος στο NHS, με υψηλές αποδοχές, και σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές πιέσεις, αυξανόμενα χρέη και αποταμιεύσεις που εξανεμίζονταν. Έναν χρόνο αργότερα, όπως λέει, «έφτασε στα όριά της».

«Έπαθα νευρικό κλονισμό. Δεν είχα στήριξη, δεν είχα βοήθεια και προσπαθούσα να λειτουργήσω μέσα σε ένα σύστημα που δούλευε εναντίον μου», εξηγεί. «Ζούσα με τον διαρκή φόβο ότι δεν θα τα βγάλω πέρα και ότι θα μείνω άστεγη. Η αύξηση του κόστους ζωής και το υψηλό στεγαστικό δάνειο είχαν γίνει ασφυκτικά. Απλώς δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι».

Σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί οικονομικά, έβαλε προς πώληση το τριών υπνοδωματίων σπίτι της. Όμως, μετά από οκτώ μήνες χωρίς αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις και τα αυξανόμενα έξοδα επιδείνωσαν την κατάστασή της. Την ίδια περίοδο, οι προσπάθειές της να βρει νέα δουλειά απέβησαν άκαρπες, με αλλεπάλληλες συνεντεύξεις που δεν οδηγούσαν πουθενά.

Το τελικό πλήγμα ήρθε με τον θάνατο του αγαπημένου της σκύλου. Όπως λέει, εκείνη τη στιγμή πήρε την οριστική απόφαση να ξεκινήσει από την αρχή. Απέσυρε το σπίτι από την πώληση, το έδωσε προς ενοικίαση και άρχισε να πουλά συστηματικά τα υπάρχοντά της.

«Όσο περισσότερα άφηνα πίσω μου, τόσο πιο ελαφριά ένιωθα. Το παράξενο είναι ότι δεν είχα καν συνειδητοποιήσει πόσο με κρατούσαν εγκλωβισμένη όλα αυτά», αναφέρει. «Ήξερα απλώς ότι ό,τι είχα δοκιμάσει μέχρι τότε δεν είχε λειτουργήσει. Και τότε ένιωσα πως ο Θεός μού είπε να πάω στην Κύπρο».

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Άντζελα Γουόρντ αποχαιρέτησε οριστικά το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο ζωής μακριά από όλα όσα, όπως λέει, την έκαναν να αισθάνεται αόρατη.

