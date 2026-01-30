€1.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 01/02/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3021ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Παράλληλα, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.



Το συγκεκριμένο δελτίο που κέρδισε 100.000 ευρώ παίχτηκε σε πρακτορείο στην Πέγεια της Πάφου.









Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

