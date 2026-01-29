Είναι απαραίτητη η κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Κοινότητα Ξυλοτύμπου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επαρχος Λάρνακας Οδυσσέας Χατζηστεφάνου, σημειώνοντας πως το έργο, που χρονολογείται από το 2000, ήταν απαίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ως αντισταθμιστικό έργο για τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

Ο κ. Χατζηστεφάνου κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να τοποθετηθεί σε ανώνυμη επιστολή, σύμφωνα με την οποία «στην Ξυλοτύμπου υπάρχει αντιπλημμυρικό έργο που λειτουργεί εδώ και χρόνια και διέρχεται κάτω από τις οικίες δύο πολιτών, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής τους, με τις νόμιμες διαδικασίες της εποχής. Ωστόσο αντί να εξεταστεί η συντήρηση, αναβάθμιση ή βελτίωση του υφιστάμενου έργου, προωθείται νέο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο ακολουθεί μη ευθύγραμμη και σαφώς μακρύτερη διαδρομή, χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις και τελικά καταλήγει στο ίδιο σημείο με το υφιστάμενο έργο».

Στην επιστολή υπάρχει, επίσης, ο ισχυρισμός ότι «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η απόφαση επηρεάστηκε από ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ οι ιδιοκτήτες των οικιών κάτω από τις οποίες διέρχεται το υφιστάμενο έργο, φέρονται να άσκησαν πιέσεις ώστε να αλλάξει ο σχεδιασμός».

Ο Επαρχος Λάρνακας σημείωσε πως «διαφαίνεται και ήταν εις γνώση μας, ότι η συγκεκριμένη καταγγελία προκύπτει από εσωτερικές διαμάχες μιας οικογένειας».

Εξήγησε ακόμα ότι «το αντιπλημμυρικό έργο στην Ξυλοτύμπου χρονολογείται από τότε που κατασκευάστηκε ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακας – Αγίας Νάπας. Το έργο, που απαιτήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους ως αντισταθμιστικό, ήταν μια υπόσχεση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Εργων».

Ωστόσο, συνέχισε, το αντιπλημμυρικό έργο δεν κατέστη δυνατόν να γίνει. «Το 2010 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης ενέταξε το συγκεκριμένο έργο στον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Υπουργείου», είπε και πρόσθεσε πως «έκτοτε η διαδικασία συνεχίστηκε με μελέτες και συζητήσεις με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου, που είχαν ως αποτέλεσμα το έργο να αρχίσει φέτος και να ολοκληρωθεί του χρόνου, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ».

Ο κ. Χατζηστεφάνου αναφέρθηκε και σε σημείο της επιστολής όπου αναφέρεται πως «το έργο ενδέχεται να επηρεάσει ή και να οδηγήσει σε κατεδάφιση παραδοσιακού καφενείου της Ξυλοτύμπου», λέγοντας πως «αυτό όντως έπρεπε να κατεδαφιστεί με βάση το γεγονός ότι το μισό καφενείο είναι ρυμοτομία, προκειμένου να ληφθούν οι άδειες για την ανέγερση της κατοικίας του ιδιοκτήτη του καφενείου».

Ανέφερε επίσης πως «το όλο έργο δεν αφορά μόνο τις δύο κατοικίες που αναφέρονται στην επιστολή, αλλά η μελέτη που έγινε μετά την προκήρυξη σχετικής προσφοράς από την Επαρχιακή Διοίκηση, κάλυψε όλη την περιοχή και για όλα τα ύδατα που περνούν και καταλήγουν εκεί. Ως εκ τούτου, απορρίπτω το γεγονός ότι αυτό έγινε προς όφελος των κατοικιών ή οτιδήποτε άλλο, ενώ απορρίπτω και τον ισχυρισμό ότι το αντιπλημμυρικό έργο που υπάρχει εκεί είναι σε θέση να λειτουργήσει όπως πρέπει, επειδή δημιουργούνται αρκετά προβλήματα».

Αυτός είναι ο λόγος, συνέχισε ο Επαρχος Λάρνακας, «που το Κοινοτικό Συμβούλιο από τότε και μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να προβάλλει αυτό το θέμα και να απαιτεί, όπως γίνει ένα αντιπλημμυρικό έργο όπως πρέπει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τα ύδατα που έρχονται και καταλήγουν στην πλατεία της Ξυλοτύμπου. Αυτός ήταν μάλιστα και ο λόγος για τον οποίον προχωρήσαμε με την υλοποίηση του έργου» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηστεφάνου ανέφερε πως «η Επαρχιακή Διοίκηση θεωρεί ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, ήταν απαραίτητο να γίνει το έργο από το 2000, κάτι που επιβεβαιώθηκε και σήμερα».

Ερωτηθείς για το καφενείο, το οποίο πρέπει, σύμφωνα με την επιστολή να κατεδαφιστεί προκειμένου να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο, ο Επαρχος Λάρνακας απάντησε πως «αυτό θα γίνει, επειδή υπάρχει ρυμοτομία για τις διπλανές αναπτύξεις – οικίες, δηλαδή το καφενείο παραχωρήθηκε στο δημόσιο και όχι στον ιδιοκτήτη του. Η ρυμοτομία προνοεί ότι το μισό καφενείο θα έπρεπε να κατεδαφιστεί και το άλλο μισό θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης για κατάστημα που έχει η συγκεκριμένη οικογένεια».

Ωστόσο, σημείωσε «το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου συγκατένευσε τότε να διατηρηθεί το μισό καφενείο και οι μελέτες να γίνουν ώστε αυτό να μην επηρεαστεί από το αντιπλημμυρικό έργο. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό καφενείο αρκετά παλιό και ο μελετητής έλαβε υπόψη του αυτή την απαίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου, σχεδιάζοντας το με τρόπο που να μην επηρεαστεί με κανέναν τρόπο» είπε και πρόσθεσε πως «αυτό θα γίνει, γιατί η μελέτη κατέδειξε ότι μπορεί να αποφευχθεί η κατεδάφιση του».

Οσον αφορά τα «ιδιωτικά συμφέροντα» στα οποία αναφέρεται η επιστολή, ο κ. Χατζηστεφάνου επανέλαβε πως «πρόκειται για διαφορές μεταξύ μιας οικογένειας. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε μία φάση, αφού θα ξεκινήσει φέτος και θα ολοκληρωθεί του χρόνου».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «δεν μπορεί να γίνει βελτίωση ή αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου, αφού αυτό έχει κριθεί ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό, παρά το γεγονός ότι δόθηκε αυτή η λύση από το τότε Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων, μέσω των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν με στόχο να αποφεύγεται ο επηρεασμός των κατοικιών. Αυτό έγινε αφού όλο το νερό της βροχής που περνούσε από το σημείο, επηρέαζε δύο κατοικίες» είπε.

Εξήγησε ακόμα πως «τα νερά της βροχής προέρχονται από την περιοχή πίσω από τις συγκεκριμένες κατοικίες. Δεν είναι μόνο ένας ποταμός που διέρχεται από εκεί αλλά και ρυάκια, δηλαδή είναι πολλές οι πηγές από όπου περνά το νερό».

Σημειώνεται ότι ο Κοινοτάρχης Ξυλοτύμπου Σωτήρης Κεκκουρής ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο χειρίζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι μελετητές της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, που αποφάσισαν την συγκεκριμένη όδευση του καναλιού».

Πηγή: ΚΥΠΕ