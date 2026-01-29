Πολιτική διαμαρτυρία πραγματοποίησε στη Λευκωσία η Αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κόμματος Ένωσης (PYD) στην Κύπρο, υπό το βάρος της κλιμακούμενης βίας και των συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά του κουρδικού λαού και άμαχων πληθυσμών στη Βόρεια και Ανατολική Συρία, με ιδιαίτερη αναφορά στην πόλη Κομπάνι.

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, με στόχο –όπως επισημάνθηκε– την ανάδειξη της ανθρωπιστικής διάστασης της κρίσης και την άσκηση πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα για την ανάληψη σαφούς και υπεύθυνης πολιτικής στάσης.

Σε δηλώσεις και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωποι του PYD κάλεσαν σε άμεση διεθνή παρέμβαση, ζητώντας τον τερματισμό των επιθέσεων, την άρση της πολιορκίας της Κομπάνι και την προστασία των αμάχων, οι οποίοι –όπως υπογράμμισαν– βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους.





Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας περιλαμβάνονται:

η καταδίκη των επιθέσεων και της πολιορκίας της Κομπάνι και άλλων περιοχών της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας,

η άμεση κατάπαυση του πυρός,

το άνοιγμα επειγόντων ανθρωπιστικών διαδρόμων για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες πληθυσμούς,

η ανάληψη ευθυνών από τη διεθνή κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη,

καθώς και η υπεράσπιση του δικαιώματος των λαών στη ζωή, την αξιοπρέπεια και την προστασία.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε ενημερωτικό επίπεδο, έως ότου υπάρξει ουσιαστική διεθνής ανταπόκριση για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Βόρεια Συρία.



