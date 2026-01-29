Αναβολή πήρε σήμερα Πέμπτη η εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου της υπόθεσης που αφορά τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, με κατηγορούμενο 58χρονο.

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 30 Μαρτίου 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε ότι εκκρεμεί η παράδοση μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή και ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του φακέλου.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ο οποίος ανέφερε ότι για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού απαιτούνται τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ