Νέα διαταραχή θα επηρεάσει την περιοχή της Κύπρου από το βράδυ της Κυριακής, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο λειτουργός της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Ανδρέας Χρυσάνθου.

Ανέφερε ότι από τη Δευτέρα, το νέο σύστημα - το οποίο θα συνοδεύεται από ισχυρό πεδίο ανέμων - θα δώσει σημαντικές βροχές και καταιγίδες.

Ο κύριος Χρυσάνθου σημείωσε, παράλληλα, ότι η μέση βροχόπτωση για τον Ιανουάριο έχει υπερκαλυφθεί, αφού ανέρχεται - πλέον - στο 114% της μέσης βροχόπτωσης για τον μήνα.

Είπε, ακόμη, ότι αναμένεται και ένας καλός Φεβρουάριος από πλευράς βροχών.

Αναφερόμενος στο θέμα της σκόνης, ο κύριος Χρυσάνθου σημείωσε πως από το απόγευμα και για τις επόμενες ημέρες, αναμένεται νέο επεισόδιο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στην Νότιο Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες.

Στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη η οποία κατά διαστήματα θα γίνεται αισθητή και στην επιφάνεια.Σήμερα το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στα δυτικά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιόνι η χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 και τοπικά ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στα δυτικά και τα νότια παράλια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και ενδεχομένως στα ψηλότερα ορεινά, θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί μέχρι νότιοι, μέτριοι, 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και πιθανό καταιγίδες με χαλαζόπτωση στα δυτικά και τα νότια παράλια ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι, 4 μποφόρ αλλά στα παράλια ισχυροί 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανότητα ελαφράς χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με ελαφρές, πολύ τοπικές βροχές ενώ το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα έχουμε σύντομο πέρασμα νέας διαταραχής η οποία θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη νήσο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Διαβάστε επίσης: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι στο σκηνικό του καιρού

Πηγή: ΡΙΚ