Το Τμήμα Δασών, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι έχει εξετάσει σοβαρά την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΕ-ΕΥ 2/2026), η οποία εντοπίζει διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση κρατικής δασικής γης, με αναφορές ακόμη και σε παλαιότερες δεκαετίες.

Όπως σημειώνει, έχουν ήδη δρομολογηθεί μέτρα για ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μισθώσεις κρατικής δασικής γης, όπου αναγνωρίζονται καθυστερήσεις στην αναθεώρηση μισθωμάτων, με το Τμήμα να προωθεί συνεργασία με το Κτηματολόγιο για επίσπευση των διαδικασιών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η προστασία των δασών παραμένει η βασική προτεραιότητα, ενώ προωθούνται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση παραβάσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Τμήματος Δασών», και αριθμό «ΕΕ-ΕΥ 2/2026», που δημοσιεύτηκε στις 27/1/2026, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιθυμεί να διευκρινίσει πως έχει εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα το περιεχόμενό της. Στόχος είναι η προώθηση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών, που επισημαίνονται στην Έκθεση.

Η Έκθεση αυτή αφορά στην περίοδο 2018-2024, και όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της,, τα εγειρόμενα θέματα αφορούν υποθέσεις που ανάγονται σε αποφάσεις και χειρισμούς προηγούμενων ετών, έως και τη δεκαετία του 1970, σε ένα σύνθετο θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον. Προς το σκοπό αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης της κρατικής δασικής περιουσίας.

Σημαντικό μέρος της Έκθεσης αφορά στην εκμίσθωση κρατικής δασικής γης. Ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες, που διαπιστώνονται στην Έκθεση, αναφορικά με τη διάθεση κρατικής δασικής γης, αυτές αφορούν κυρίως σε καθυστερήσεις στην αναθεώρηση μισθωμάτων, για τα οποία αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,ώστε να εξευρεθούν τρόποι για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Διευκρινίζεται, πως η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αυστηρή τήρηση των σχετικών Κανονισμών, διαβούλευση με όλα τα αρμόδια Τμήματα και καθορισμό αγοραίου μισθώματος, όπως αυτό υπολογίζεται εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σημειώνεται, πως πρωταρχικός στόχος παραμένει η προστασία και διατήρηση των δασών και όχι η εκμίσθωση γης, που εξετάζεται μόνο κατόπιν αιτημάτων και, όπου αυτό ενδείκνυται και μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών.

Επισημαίνεται, πως οι περιπτώσεις που έχουν τεθεί πρόσφατα υπό δημόσια συζήτηση (Adventure Park Φοινιού, προσκοπική κατασκήνωση Μαχαιρά, ειδικά σχολεία Πολεμιδιών) περιλαμβάνουν ρητούς περιβαλλοντικούς όρους και ρήτρες ακύρωσης, όταν δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες πολεοδομικές και άλλες άδειες, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Αγία Νάπα, αφορούν συμβάσεις παλαιότερων δεκαετιών (δεκαετία του 1970) και δεν αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πολιτική.

Το Τμήμα συμφωνεί με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη μίσθωση κρατικής δασικής γης, ειδικότερα σε σχέση με την διάρκεια των συμβάσεων, το ύψος μισθωμάτων, τον έλεγχος των όρων τους κτλ. και προς το σκοπό αυτό επεξεργάζεται τις αναγκαίες προς το σκοπό αυτό νομοθετικές τροποποιήσεις. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία, προωθούνται διαδικασίες για λήψη δικαστικών μέτρων, σε πλήρη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ενώ ενισχύονται οι προσπάθειες είσπραξης καθυστερημένων εσόδων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία.

Σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της αυστηρότερης τήρησης των διαδικασιών, που αφορούν την περιβαλλοντική αξιολόγηση, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και Υπηρεσιών, που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διαχείριση.

Το Τμήμα τέλος επισημαίνει, ότι η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική προτεραιότητά του κι επαναβεβαιώνει τη βούλησή του για στενή συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία και όλες τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την αποκατάσταση οποιωνδήποτε αδυναμιών έχουν εντοπιστεί.