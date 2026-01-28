Όχημα εξετράπη της πορείας του σε δρόμο στο Τρόοδος, πριν από λίγες ημέρες, εξαιτίας των χιονισμένων και ολισθηρών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο όχημα επέβαινε ομάδα νεαρών ηλικίας περίπου 19 έως 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να υποτίμησαν τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Όπως αναφέρεται, το αυτοκίνητο κινούνταν με σχετικά αυξημένη ταχύτητα, πριν ο οδηγός επιχειρήσει να φρενάρει σε σημείο του δρόμου που ήταν καλυμμένο με πάγο.

Ακολούθως, λόγω απώλειας πρόσφυσης, το αυτοκίνητο άρχισε να γλιστρά ανεξέλεγκτα και κατέληξε εκτός δρόμου, καταλήγοντας μερικώς σε σωρό χιονιού.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει το συμβάν και αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν οι χιονισμένες συνθήκες, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τροόδους κατά τη χειμερινή περίοδο.