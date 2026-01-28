Μετά από παρατεταμένο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, η ατμόσφαιρα άρχισε επιτέλους να καθαρίζει από τα δυτικά της Κύπρου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το KitasWeather, έπειτα από ακόμη μία ημέρα με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που σε αρκετές περιοχές έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, καταγράφεται αισθητή βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις ποιότητας αέρα στις 19:00, τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 σε Πάφο και Λεμεσό έχουν υποχωρήσει κάτω από το επιτρεπτό όριο, κατατάσσοντας τις περιοχές αυτές στην κατηγορία των χαμηλών επιπέδων, με πράσινη ένδειξη. Αντίθετα, πιο ανατολικά, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, οι συγκεντρώσεις παραμένουν αυξημένες, ωστόσο εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ώρες και εκεί θα σημειωθεί καθαρισμός της ατμόσφαιρας.

Παρά τη βελτίωση, το φαινόμενο δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Όπως προειδοποιεί το KitasWeather, αναμένονται εκ νέου διαστήματα μεταφοράς σκόνης από τη βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, με νέα αύξηση των συγκεντρώσεων από αύριο, Πέμπτη, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ειδικά σε περιόδους αυξημένης ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης.

