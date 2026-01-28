Tο καμπανάκι της νίκης χτύπησε ο Παύλος

Σύμφωνα με ανάρτηση από τους Μικρούς Ήρωες, «Τεράστια η συγκίνησή μας! Ο μεγάλος μας Ήρωας Παύλος χτύπησε το καμπανάκι της ζωής. Και μαζί του, χτύπησε δυνατά και η καρδιά όλων μας. Ο Ήρωας μας στάθηκε με απίστευτη δύναμη απέναντι στη δυσκολότερη μάχη και βγήκε νικητής. Με πίστη, με θάρρος, με ένα χαμόγελο που γέμισε τον χώρο φως. Παύλο, μας έμαθες τι σημαίνει δύναμη ψυχής. Μας θύμισες τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ. Είσαι η ζωντανή απόδειξη πως οι ήρωες υπάρχουν ανάμεσά μας.