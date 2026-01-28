Δόκιμοι Αστυνομικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου προσέτρεξαν να βοηθήσουν οδηγό αυτοκινήτου που ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος του χωριού Μονή, γύρω στις 3:00 το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Στην ανάρτησή της Αστυνομία συνοδεύονται φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή που οι δόκιμοι παρέχουν βοήθεια στον οδηγό, συμβάλλοντας στην ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και στην ομαλή κυκλοφορία.