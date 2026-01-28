Συνολικά 4.414 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν κατά τη διάρκεια παγκόσμιας επιχείρησης υπό τον συντονισμό της INTERPOL, με τη συμμετοχή 119 χωρών μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν επίσης 12,992 παράτυποι μετανάστες.

Η Επιχείρηση Liberterra III, που διεξήχθη από τις 10 μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2025, οδήγησε επίσης στη σύλληψη 3.744 υπόπτων προσώπων. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές των συμμετεχουσών χωρών, πέραν των 1,800 συλληφθέντων σχετίζονται με αδικήματα εμπορίας ανθρώπων και μεταναστών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν πέραν των 14,000 αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σε περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και για ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν περισσότερες από 720 νέες έρευνες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επιχείρησης, ο Γενικός Γραμματέας της INTERPOL κ. Valdecy Urquiza, δήλωσε ότι «Το επίπεδο των μέτρων επιβολής του νόμου υπογραμμίζει την ισχυρή συνεργασία, αλλά οι ευρύτερες τάσεις που έχουν αποκαλυφθεί είναι εξίσου σημαντικές. Τα εγκληματικά δίκτυα εξελίσσονται, εκμεταλλευόμενες νέες διαδρομές, ψηφιακές πλατφόρμες και ευάλωτους πληθυσμούς. Ο εντοπισμός αυτών των προτύπων επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να προβλέπουν απειλές, να διαταράσσουν τα δίκτυα νωρίτερα και να προστατεύουν καλύτερα τα θύματα».

Η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε στην Επιχείρηση Liberterra III, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό ελέγχων στα κυπριακά αεροδρόμια και κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Πραγματοποιήθηκαν πέραν των 1250 ελέγχων προσώπων, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 55 παράτυποι μετανάστες. Συνελήφθησαν επίσης τρία πρόσωπα, τα οποία αποπειράθηκαν να εισέλθουν στην Κύπρο, με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.