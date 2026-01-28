Σοβαρές προεκτάσεις για την ασφάλεια της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά η ύπουλη αποκάλυψη της Sabah περί ευρείας κατασκοπευτικής επιχείρησης του Ιράν στην Τουρκία, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας των τουρκικών αρχών βρέθηκαν σχέδια μεταφοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τόσο προς τα κατεχόμενα όσο και προς τη Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, σε κοινή επιχείρηση της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ και της Τουρκικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε πυρήνας που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό της ιρανικής κατασκοπείας, με αποστολές που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτείνονταν από συλλογή πληροφοριών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις έως σχεδιασμούς για επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

Σχέδια που αγγίζουν Κύπρο και κατεχόμενα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά των τουρκικών αρχών ότι μέσω εταιρειών με έδρα την Άγκυρα, και συγκεκριμένα των Bulaq Robotik και Arete Industries, εξεταζόταν η μεταφορά drones από την Τουρκία προς την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο Ιρανός υπήκοος Ashkan Jalali, ο οποίος, μαζί με τον Alican Koç, είχε συμμετάσχει, κατά τα ευρήματα, σε ειδική εκπαίδευση χειρισμού drones στο Ιράν το καλοκαίρι του 2025.



Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν πρόσθετο βάρος υπό το φως της ευρύτερης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή και της αυξημένης ευαισθησίας της Κύπρου ως κόμβου ασφαλείας, ενεργειακών σχεδιασμών και διεθνών στρατιωτικών διευκολύνσεων





Επιχείρηση σε πέντε πόλεις – έξι συλλήψεις

Σύμφωνα πάντα με το τουρκικό δημοσίευμα, η επιχείρηση της ΜΙΤ και της τουρκικής πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και επεκτάθηκε σε πέντε επαρχίες. Συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και των κατασκευών. Όλοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της απόκτησης κρατικών μυστικών για πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής του δικτύου εμφανίζονται δύο Ιρανοί πράκτορες, οι Najaf Rostami με το προσωνύμιο «Haji» και Mahdi Yekeh Dehghan, γνωστός ως «Doktor».

Στόχος και η βάση του Ιντσιρλίκ

Στην ίδια υπόθεση, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Rostami είχε αναθέσει στον Alican Koç την εύρεση ατόμων για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της αμερικανικής βάσης του Ιντσιρλίκ στην Άδανα. Με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι Τούρκοι επιχειρούν ουσιαστικά να προσδώσουν στην υπόθεση διεθνή διάσταση και να ενισχύσουν τους προβληματισμούς για τη φύση των πληροφοριών που επιδίωκε να συλλέξει το δίκτυο

Καταγγελίες για «συμβόλαια θανάτου»

Διασυνδέσεις, ταξίδια και απόπειρες δολοφονίας

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι δύο ακόμη Τούρκοι υπήκοοι, οι ΕΕ και ΤΟ, ταξίδεψαν στο Ιράν τον Οκτώβριο του 2025 και φέρονται να έπαιξαν ρόλο σε απόπειρες αποστολής drones στην Κύπρο. Σε κατάθεσή του, άλλος Τούρκος υπήκοος, ο RB, δήλωσε ότι του προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει δολοφονία κατά Ιρανών αντιφρονούντων. Το δίκτυο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα μηνύματα με την κωδική ονομασία «Pigeon» και χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητές του υπό το πρόσχημα εμπορίου μη επανδρωμένων αεροσκαφών.





Διαβάστε επίσης: Η Ουκρανία «καρφώνει» εμπλοκή εταιρείας Κύπρου στο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας