Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.



Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά το δελτίο καιρού:



Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, για να εξασθενήσουν σταδιακά και να καταστούν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.



Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης και παροδικά στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ αρχικά στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά θα είναι μέχρι κυματώδης.



Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και πιθανό εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.



Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.



Το Σάββατο, το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό μέχρι πολύ ισχυρό νοτιοδυτικό πεδίο ανέμων.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 16 εκατοστά.



