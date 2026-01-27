Με επιστολή που απευθύνεται στον συνταγματολόγο και δικηγόρο της κ. Φιλίππας Καρσερά, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, οι νομικοί εκπρόσωποι της κ. Νικολέττας Τσικκίνη τοποθετούνται εκ μέρους της πελάτισσάς τους, απαντώντας διεξοδικά σε καθεμία από τις 13 αναρτήσεις στις οποίες είχε προβεί. Όπως αναφέρεται, στόχος της επιστολής είναι να καταδειχθεί ότι καμία από τις αναρτήσεις αυτές δεν συνιστά δυσφημιστική πράξη, λίβελλο ή οποιαδήποτε άλλη παρανομία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η κ. Τσικκίνη απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κ. Καρσερά και διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει πρακτικές φίμωσης, εκφοβισμού ή υπονόμευσης του θεμελιώδους δικαιώματός της στην ελεύθερη έκφραση.

Οι δικηγόροι της υπογραμμίζουν, περαιτέρω, ότι η άσκηση δημόσιας κριτικής και η διατύπωση επικριτικού λόγου απέναντι σε πράξεις, συμπεριφορές και στάση δημοσίων προσώπων, ιδίως εκείνων που ανήκουν στον πυρήνα της εξουσίας, προστατεύονται απολύτως από τη νομολογία τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και των κυπριακών δικαστηρίων, ως αναπόσπαστο μέρος του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.

Σε άλλο σημείο της επιστολής, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια της κ. Καρσερά δεν φαίνεται να αποσκοπεί σε ουσιαστική προάσπιση δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποτροπής, περιορισμού ή ακόμη και τιμωρίας της συμμετοχής της κ. Τσικκίνη στον δημόσιο διάλογο. Οι δικηγόροι κάνουν λόγο για εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της κ. Καρσερά, ως συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας και προσώπου με διαρκή πρόσβαση σε μηχανισμούς προβολής και επιρροής, και της κ. Τσικκίνη, η οποία περιγράφεται ως ενεργή πολίτης.

Αυτούσια η επιστολή

Έχουμε οδηγίες από την κα Νικολέττα Τσικκίνη να αναφερθούμε στην επιστολή σας ημερ. 12 Ιανουαρίου 2026, όπως συμπληρώθηκε με το ηλεκτρονικό σας μήνυμα 15 Ιανουαρίου 2026, που της έχετε απευθύνει από μέρους της κας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε σχέση με αναρτήσεις του παρελθόντος στο Facebook. Η παρούσα είναι η απάντηση της πελάτιδας μας με βάση την περί προδικαστικού πρωτοκόλλου διαδικασία και τους σχετικούς θεσμούς.

Η πελάτιδα μας απορρίπτει κατηγορηματικά τις εισηγήσεις ότι δήθεν κάποιες παλαιές αναρτήσεις της στο Facebook ήσαν δυσφημιστικές για πελάτιδας σας και απορρίπτει και τις συναφείς απαιτήσεις που περιέχονται στην επιστολή σας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η κα Καρσερά παραπονείται εναντίον της κας Τσικκίνη προδήλως συνιστούν καταφανή προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού επικριτικών φωνών και ειδικά και διακριτικά, όπως επεξηγείται πιο κάτω, της φωνής της κας Τσικκίνη, με την απειλή ενεργοποίησης καταχρηστικών δικαστικών διαδικασιών προκειμένου να εκφοβισθεί και φιμωθεί και έτσι να λεηλατηθεί και αναιρεθεί το δικαίωμα στην έκφραση.

Η ισχυριζόμενη δυσφήμιση της πελάτιδας σας, είναι συνέχεια της δήλωσης της ημερ. 11 Ιανουαρίου 2026, με την οποία παραπονείται εντόνως για ανελέητη επίθεση εναντίον της και της οικογένειας της με πλείστες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, ως ισχυρίζεται, σημειώνονται «τα τελευταία εικοσιτετράωρα», δηλ. λίγο πριν τη δήλωση της ημερ. 11 Ιανουαρίου 2026, και αφορούν το γνωστό ως “videogate” και τις σχετικές δηλώσεις αξιωματούχων και προσώπων συνδεδεμένων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις κρίσιμες εξελίξεις παραιτήσεων κλπ, αναφορικά με αυτές και τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Η γενικευμένη κατακραυγή και το επικριτικό δημόσιο αίσθημα για τα διαδραματιζόμενα γύρω από την δημοσίευση του περιώνυμου βίντεο οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε πράγματι θεαματικές εξελίξεις και σε εσπευσμένες σημαντικές ενέργειες στα ψηλά δώματα της διακυβέρνησης της χώρας, με τη δήλωση παραίτησης της πελάτιδας σας από την προεδρία του Φορέα αλλά και από άλλες οργανώσεις, την παραίτηση υψηλόβαθμου λειτουργού της Προεδρίας της Δημοκρατίας και την εξαγγελία της πρόθεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενδεχόμενη διάλυση του Φορέα.

Ειδικότερα η υπό αναφοράν πολύ πρόσφατη και έντονα φορτισμένη δήλωση της πελάτιδας σας, ημερ. 11 Ιανουαρίου 2026, έχει το ακόλουθο προεξάρχον περιεχόμενο:

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών και αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς επώνυμους και ανώνυμους. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών και που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου.... έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή» (η έμφαση προστέθηκε).

Το παράπονο και η διαμαρτυρία, λοιπόν, της κα Καρσερά ήταν ότι «τα τελευταία 24ώρα», προ της 11ης Ιανουαρίου 2026, υπήρξαν αναρτήσεις με κίνδυνο μαζικής αναπαραγωγής, που της προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία και συνιστούν, ως λέγει, ψευδείς ειδήσεις, κακοήθειες, αδικήματα, κτλ.

Συναφώς σημειώνεται ότι η κα. Καρσερά κάνει ειδικά λόγο σε αναρτήσεις από επώνυμους και ανώνυμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το τί πράγματι συνέβη και συμβαίνει είναι η πλημμυρίδα της δημόσιας ζωής με δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στα ΜΚΔ και η πρόκληση έντονου ενδιαφέροντος όχι μόνον επιτοπίως μόνο αλλά και στη διεθνή σκηνή, σε σχέση με το Φορέα και το περιεχόμενο του σχετικού βίντεο.

Η υπό αναφοράν δήλωση της κα Καρσερά στις 11 Ιανουαρίου 2026 καταλήγει με το ότι έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή για το όλο θέμα που την αναστάτωσε με τις ψευδείς κακοήθεις αναρτήσεις και συκοφαντίες, ως λέγει, των τελευταίων 24ώρων.

Η επιστολή σας προς την κα Τσικκίνη είναι προφανές ότι είναι συνέχεια της έντονης δυσφορίας και ανησυχίας της κας Καρσερά για τις τελευταίες αναρτήσεις για το υπό αναφοράν βίντεο και της επιζητηθείσας νομικής συμβουλής, στην οποία η ίδια αναφέρθηκε.

Ξενίζει, έντονα, εντούτοις, το γεγονός ότι στην επιστολή σας η πελάτιδα σας παραπονείται για 13 διαδικτυακές αναρτήσεις στο facebook, που έγιναν από την κα Τσικκίνη σε περίοδο προ 14μηνών μέχρι προ 7μήνου, από Δεκεμβρίου 2024 μέχρι Ιουνίου 2025, χωρίς να έχει ποτέ διατυπώσει οποιαδήποτε διαμαρτυρία με οποιοδήποτε τρόπο κατά τον ουσιώδη χρόνο του παρελθόντος που οι αναρτήσεις έγιναν ή μεταγενέστερα και χωρίς να είχε ποτέ παραπονεθεί και χωρίς να είχε διατυπώσει οποιαδήποτε θέση της για τυχόν ισχυριζόμενη αναλήθεια γεγονότων των οποίων γίνεται επίκληση σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω παλαιές αναρτήσεις ή να διατυπώσει τα κατά την πελάτιδα σας αληθή γεγονότα, παρά μόνον πολύ αργότερα, τώρα και υπό τις συνθήκες της οργής και ανησυχίας για το πολύ πρόσφατο περιώνυμο βίντεο.

Έχει διακριτικά επιλέξει η κα Καρσερά ειδικά μια συγκεκριμένα πολίτη, την κα Τσικκίνη, και από την πληθώρα των μαζικών αναρτήσεων «επωνύμων και ανωνύμων» που την αναστάτωσε, έχει ξεχωρίσει (singled out) ειδικά την κα Τσικκίνη για να την εκφοβίσει και να την φιμώσει, παρόλο που δεν ισχυρίζεται ότι η κα Τσικκίνη προέβη σε οποιαδήποτε από τις μαζικές αναρτήσεις «των τελευταίων 24ώρων» που αναστάτωσαν την κα Καρσερά, ως η ίδια διεδήλωσε δημόσια και εξήγγειλε την επιζήτηση νομικής συμβουλής.

Η μόνη η οποία υφίσταται τις συνέπειες της οργής της πελάτιδας σας είναι η κα Τσικκίνη και μάλιστα όχι σε σχέση με τα όσα της προκάλεσαν, ως η ίδια η πελάτιδα σας λέγει, τόση ανησυχία και για τα οποία η Προεδρία της Δημοκρατίας και η κα Καρσερά προέβησαν σε πολύ σημαντικές, θεαματικές ενέργειες που ουσιαστικά αναγνωρίζουν το απαράδεκτο κρίσιμων στοιχείων που αποδίδονται στο βίντεο.

Δεν γνωρίζουμε εάν η πελάτιδα σας έχει αποστείλει παρόμοια προειδοποιητική επιστολή και σε άλλους πολίτες εντός ή εκτός της Δημοκρατίας. Είναι, εντούτοις, εύλογο να υποθέσουμε ότι σε κανένα άλλο δεν αποστάληκε παρόμοια επιστολή, αφού η πελάτιδα σας φρόντισε ώστε η αποστολή της επιστολής στην πελάτιδα μας να γίνει χωρίς να γίνει ευρέως γνωστή.

Η πελάτιδα μας απορρίπτει, όπως προαναφέρθηκε, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κα Καρσερά και τονίζει ότι δεν θα αποδειχθεί τη φίμωση, τον εκφοβισμό και τη λεηλασία του δικαιώματος της στην έκφραση. Η δημόσια κριτική, η επικριτική φωνή εναντίον ενεργειών, διαγωγής, συμπεριφοράς δημοσίων προσώπων, που μάλιστα αποτελούν την άρχουσα τάξη εξουσίας, είναι, με βάση τις αποφάσεις και την καλώς καθιερωμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσο και των Κυπριακών Δικαστηρίων και διεθνώς, πλήρως διασφαλισμένη ως εφαρμογή του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος της έκφρασης.

Αναφερόμαστε επίσης και στη σχετική Οδηγία ΕΕ2024/1069, που είναι Ευρωπαϊκό εργαλείο που αποσκοπεί στην περαιτέρω προστασία των προσώπων που συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο από στρατηγικές αγωγές για αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού. Η εν λόγω Οδηγία είναι πλήρως καθοδηγητική της προσέγγισης στο θέμα που σε μεγάλο βαθμό είναι βεβαίως συνεπής και σύμφωνη με την καθιερωμένη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για το θέμα.

Πέραν από την αντίφαση και το παράδοξο στον τρόπο ενέργειας της πελάτιδας σας, θα πρέπει, ασφαλώς, να σημειωθεί και η καλά γνωστή, κρατούσα κατά νόμο, αρχή ότι κάθε απαίτηση για ισχυριζόμενο αδίκημα συκοφαντίας θα πρέπει να εγείρεται αμελλητί και, κατά χαρακτηριστική νομοθετική διάκριση, απαιτήσεις για τέτοια αδικήματα παραγράφονται εκτός αν εγερθούν εντός ενός έτους αφότου διεπράχθησαν, χρόνος κατά πολύ βραχύτερος της συνήθους παραγραφής γενικά για απαιτήσεις, αδικήματα κλπ. Αριθμός από τις 13 απαιτήσεις για ισχυριζόμενη συκοφαντικές αναρτήσεις έχουν ήδη παραγραφεί.

Στη συνέχεια της παρούσας, η πελάτιδα μας θα ενασχοληθεί, με τις αναρτήσεις που αναφέρονται στην επιστολή σας, περιλαμβανομένης αυτών σε σχέση με τις οποίες η οποιαδήποτε απαίτηση της κας Καρσερά έχει παραγραφεί κατά το νόμο. Συναφώς σημειώνεται ότι, ενώ η πελάτιδα σας παραπονείται ότι οι εν λόγω αναρτήσεις δεν είναι ορθές ή άλλως την συκοφαντούν, δεν φαίνεται να αμφισβητεί την αλήθεια του πραγματικού υποστρώματος, τα βασικά πραγματικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται η κα Τσικκίνη και σε σχέση με τα οποία διατυπώνεται επικριτική φωνή σε βάρος των αρχόντων και ενίοτε και της πελάτιδας σας.

Στην επιστολή σας γίνονται γενικές αναφορές για παλαιές αναρτήσεις που η πελάτιδα σας τώρα θεωρεί συκοφαντικές χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ποιο είναι το ισχυριζόμενο ψεύδος ή αναλήθεια των επικαλούμενων από την κα Τσικκίνη πραγματικών δεδομένων, στη βάση των οποίων άδικα και συκοφαντικά, κατά την πελάτιδα σας, διατυπώνεται επικριτική φωνή.

Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι επιζητείται με την επιστολή από μέρους της κας Καρσερά η οικειοποίηση επικρίσεων που διατυπώνονται από την κα Τσικκίνη έναντι της διακυβέρνησης ή του Προέδρου, ως δήθεν αφορώσες την ίδια και τα τέκνα της. Εάν ο σύζυγος της κα Καρσερά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας τους θεωρεί ότι έχει συκοφαντηθεί, έχει την ευχέρεια να ενεργήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της οικογένειας τους και δεν νομιμοποιείσθε να ενεργείτε αντί αυτών.

Δυστυχώς, οι έκδηλα τόσο καθυστερημένοι, όψιμοι ισχυρισμοί της κας Καρσερά έναντι της κας Τσικκίνη συνιστούν επικοινωνιακή προσπάθεια που πρόδηλα φέρει τον εκφοβισμό και τη φίμωση, που επιχειρείται με τον άκρως επιλεκτικό διαχωρισμό της κας Τσικκίνη, ότι αυτή θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της οργής και των τόσων ανησυχιών που εξέφρασε η κα Καρσερά με την ανακοίνωση της στις 11 Ιανουαρίου 2026, όχι γι' αυτά, που ως λέγει η κα Καρσερά στην ανακοίνωση της, την εξόργισαν αλλά για άλλες αναρτήσεις που τόσο όψιμα, πολύ παρασκηνιακά, επανεμφανίζονται.

Υπό το φως των πιο πάνω αρχών, και χωρίς επηρεασμό της θέσης μας περί παραγραφής μέρους των αξιώσεων που προβάλλονται, παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά οι θέσεις μας αναφορικά με κάθε μία εκ των δεκατριών (13) αναρτήσεων, προς περαιτέρω τεκμηρίωση ότι καμία εξ αυτών δεν συνιστά δυσφήμιση, λίβελλο ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.

Συνεπώς και χωρίς παραίτηση από οποιαδήποτε δικονομική/ουσιαστική υπεράσπιση, η κα Τσικκίνη τοποθετείται επί της ουσίας ως εξής (σε γενικές γραμμές, με περαιτέρω αναλυτική αναφορά ανά δημοσίευμα να επιφυλάσσεται):

(α) Ανάρτηση ημερομηνίας 26.12.2024: Η εν λόγω ανάρτηση αφορούσε τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου στη Βιέννη και την εκπροσώπηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη σύζυγό του. Η κα Τσικκίνη έθεσε εύλογα ερωτήματα αναφορικά με τη μη συμμετοχή τεσσάρων παιδιών και ενός συνοδού, καθώς και για τις περικοπές στον προϋπολογισμό της Ορχήστρας, εκφράζοντας την άποψη ότι οι εν λόγω περικοπές πλήττουν τον πολιτισμό και το μέλλον των νέων. Οι πληροφορίες αυτές είχαν περιέλθει σε γνώση της από γονείς και μουσικούς της Ορχήστρας Νέων Κύπρου, οι οποίοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια τόσο για τη σύνθεση της συγκεκριμένης αποστολής όσο και γενικότερα για τις οικονομικές περικοπές που αφορούν την Ορχήστρα. Η πελάτιδα μας επιφυλάσσεται όπως προσκομίσει σχετική μαρτυρία προς επίρρωση των ισχυρισμών αυτών. Σε καμία περίπτωση η ανάρτηση δεν περιείχε αναληθείς ή δυσφημιστικές δηλώσεις κατά της κας Καρσερά ή των παιδιών της.

(β) Ανάρτηση 2.1.2025: Η ανάρτηση αυτή αφορούσε συστάσεις της Αστυνομίας Κύπρου περί αποφυγής έκθεσης ανηλίκων τέκνων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η κα Τσικκίνη άσκησε κριτική στο γεγονός ότι είχαν αναρτηθεί φωτογραφίες ανηλίκων παιδιών με αναφορά στα σχολεία τους, επισημαίνοντας ότι οι συστάσεις των Αρχών δεν τηρήθηκαν, αναφερόμενη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που είχαν γίνει γνωστές στο κοινό. Σημειώνεται ότι στην ίδια την ανάρτηση, τα πρόσωπα των παιδιών είχαν καλυφθεί από την κα Τσικκίνη, γεγονός που καταδεικνύει προσοχή και όχι πρόθεση βλάβης. Η κριτική αυτή εντάσσεται απολύτως στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και δεν μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστική.

(γ) Ανάρτηση 25.1.2025, «Οι ισχυρισμοί των διαφόρων ανθρώπων, ναι ή όχι:»: Η ανάρτηση αυτή συνίσταται σε αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που είχαν ήδη κυκλοφορήσει ευρέως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο δημόσιο διάλογο. Η κα Τσικκίνη δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς, αλλά ζήτησε εμπεριστατωμένη διευκρίνισή τους. Δεν προέβη σε κατηγορητική αναφορά γεγονότων ούτε σε υιοθέτηση κατηγοριών. Ως εκ τούτου, δεν στοχεύει σε προσωπικό συκοφαντισμό, ούτε αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο δυσφήμισης.

(δ) Ανάρτηση 25.1.2025 - Υποσημείωση ΙΚΥΚ: Στην ανάρτηση γίνεται σαφής αναφορά στη συνεργασία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΙΚΥΚ. Η κα Τσικκίνη επικεντρώνεται στην έκφραση προσωπικής άποψης εν όψει της εμπλοκής και της πολιτικής διάστασης του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά και δημοσιευμένα εισοδήματα του προεδρικού ζεύγους. Κάμια αναφορά γίνεται σε παράνομη πράξη ή σε κατηγορία ουσίας. Η έμμεση αναφορά από μέρους σας περί «stop list» συνδέεται με το κενό της ανάρτησης και συνιστά εσφαλμένη αποσύνδεση περιεχομένου. Επιπλέον, ακόμη και αν υποτεθεί - υπόθεση που δεν γίνεται δεκτή - ότι είχε σκοπό να θίξει το πρόσωπο, δεν υποβάλλεται κανένα δικαίωμα της κας Καρσερά για ισχυρισμούς που αφορούν τη σύζυγό της.

(ε) Ανάρτηση 30.1.2025: Στην ανάρτηση αυτή, η κα Τσικκίνη αναφερόταν σε δημοσίευμα που προέβαλλε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης. Η κα Τσικκίνη ενέκρινε πολιτικά ιδέες και ενισχυτικά μέτρα για το Ταμείο Κρατικών Υποτροπιών Κύπρου και διεθνών κέντρων ώστε να στηρίζονται και να προωθούνται από νέο δράστη, χωρίς να αποτελείται κατά ανάγκην σε απάτη. Η πρόταση αυτή, αναμφίβολα σύμφωνη ή διαφορετική, αποτελεί πολιτική άποψη, όχι δυσφημιστικό ισχυρισμό. Ενδεικτικό δε είναι ότι, στην επιστολή σας δεν προσδιοπίζεται ποιο ακριβώς σημείο της ανάρτησης συνιστά διάχυση ψεύδους. Η γενική και αόριστη αναφορά περί δυσφήμισης, χωρίς συγκεκριμένο υποδεικνυόμενο δυσφημιστικό περιεχόμενο, δεν αρκεί για να θεμελιώσει αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, καμία δυσφήμιση δεν υποβάλλεται εναντίον της κας Καρσερά στο δημοσίευμα αυτό.

(στ) Ανάρτηση 30.3.2025: Ομοίως, στην επιστολή σας δεν γίνεται οποιαδήποτε είδους ειδικός αποκλεισμός για την ανάρτηση αυτή, ούτε προσδιοπίζεται ποια ειδική πράξη ή ποιος ισχυρισμός θεωρείται δυσφημιστικός. Η κα Τσικκίνη σχολιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ημερομηνίας 16.3.2025, στο οποίο καταγράφονται δημόσιες καταγγελίες/εκθέσεις περί διαφθοράς και λειτουργίας, τόσο ως προς την υποτιθέμενη υπεράσπιακη παρουσία της κας Καρσερά στο ΙΥΕ, όσο και ως προς τη διαχείριση και τη λειτουργία του «Ειδικού Ταμείου» του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η ανάρτηση της κας Τσικκίνη περιορίζεται στο σχολιασμό του δημοσιεύματος και στην έκφραση κριτικής για την έλλειψη διαφάνειας, καθώς και στο αίτημα ότι αυτή η αδιαφάνεια υποδηλώνει «μεσίες». Πρόκειται για έντονη κριτική και πολιτικό σχολιασμό, όχι για διάχυση συγκεκριμένων ψευδών γεγονότων. Επιπλέον, επαναλαμβάνεται πρόταση για τερματισμό της λειτουργίας του Φορέα και μεταφορά αποθεμάτων στον ΙΚΥΚ. Πρόκειται για πρόταση πολιτικής φύσης. Δεν υποβάλλεται προσωπικός συκοφαντισμός ή ψευδής ισχυρισμός περί παρανομίας της κας Καρσερά. Ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται δυσφήμιση.

(ζ) Ανάρτηση ημερομηνίας 14.4.2025: Η ανάρτηση αυτή έγινε σε χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο η δημόσια συζήτηση ήταν έντονη, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (11.4.2025) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός νόμος που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, δημοσιοποίηση ονομάτων δωρητών και ποσών (άνω των €5.000) προς το Ειδικό Ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η κας Τσικκίνη παρέθεσε δημοσίευμα και προέβη σε ιδιαίτερα οξύ πολιτικό σχολιασμό. Το ύφος είναι σαφώς έντονο και αιχμηρό, πλην όμως εντάσσεται στην πολιτική κριτική για ζήτημα διαφάνειας δημόσιου ενδιαφέροντος. Οι αναφορές της συνιστούν αξιολογικές κρίσεις (value judgments) και έκφραση αγανάκτησης, όχι παράθεση συγκεκριμένων, αποδείξιμων γεγονότων περί διάπραξης αδικήματος από την κα Καρσερά. Επιπλέον, η κα Καρσερά, εκ των πραγμάτων και εκ της επιλογής της, εμφανιζόταν ως επικεφαλής/δημόσιο πρόσωπο σε σχέση με τον Φορέα, ο οποίος διαχειριζόταν σημαντικά ποσά και αποτελούσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Ως εκ τούτου, η ανοχή στην αυστηρή κριτική είναι ευρύτερη, σύμφωνα με πάγιες αρχές περί ελευθερίας έκφρασης στον δημόσιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το ύφος κριθεί «σκληρό», αυτό δεν ταυτίζεται με δυσφήμιση: απουσιάζει ο πυρήνας του αδικήματος, ήτοι η διασπορά ψευδούς πραγματικού γεγονότος που να θίγει την υπόληψη της κας Καρσερά.

(η) Ανάρτηση ημερομηνίας 29.4.2025: Η δημοσίευση αυτή αφορά βίντεο της κας Τσικκίνη με αντικείμενο τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αναφορές σε πτήσεις του προεδρικού αεροσκάφους, οι οποίες είχαν ήδη καταγραφεί και κυκλοφορήσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η κα Τσικκίνη άντλησε στοιχεία και από την ιστοσελίδα FlightRadar, την οποία επικαλέστηκε ως πηγή. Το περιεχόμενο στρέφεται κατ’ ουσία προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ανάγκη διαφάνειας ως προς τη χρήση κρατικών μέσων. Τα ερωτήματα της κας Τσικκίνη, εάν επρόκειτο για επίσημες ή ιδιωτικές μετακινήσεις, είναι κατεξοχήν θεμιτά σε δημοκρατική κοινωνία, αφού σχετίζονται με ενδεχόμενη χρήση δημόσιου χρήματος και κρατικών υποδομών. Σημειώνεται δε ότι, δεν γίνεται ειδική αναφορά σε τέκνα της κας Καρσερά, ούτε προβάλλεται ισχυρισμός προσωπικού χαρακτήρα σε βάρος της. Περαιτέρω, η κα Τσικκίνη παρέθεσε παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» (10.12.2023), σχετικό με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για επιδόματα/ωφελήματα του Προέδρου κατά την περίοδο 2014-2018. Η αναπαραγωγή και ο σχολιασμός δημοσιευμένου υλικού, στο πλαίσιο πολιτικής κριτικής, δεν συνιστά δυσφήμιση της κας Καρσερά. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα της κας Καρσερά ως προς ανάρτηση που αφορά κατ’ ουσία τρίτο πρόσωπο (τον Πρόεδρο) και ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος.

(θ) Ανάρτηση ημερομηνίας 22.5.2025: Και η ανάρτηση αυτή αφορά βίντεο με αντικείμενο ερωτήματα για συγκεκριμένη μετακίνηση του προεδρικού αεροσκάφους, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο ισχυρισμών τρίτου προσώπου στα ΜΚΔ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προέβη σε διάψευση συγκεκριμένου ισχυρισμού, πλην όμως παρέμεινε δημόσια συζήτηση ως προς το γιατί το αεροσκάφος ταξίδεψε από Λάρνακα προς Πάφο. Η κα Τσικκίνη περιορίζεται στο να θέτει ερωτήματα για θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος που αφορά τη χρήση κρατικών μέσων. Ουδεμία ειδική αναφορά γίνεται στην κα Καρσερά, ούτε αποδίδεται σε αυτήν οποιοδήποτε ψευδές ή προσβλητικό γεγονός. Συνεπώς, είναι ακατανόητο πώς επιχειρείται να θεμελιωθεί αγωγή από την κα Καρσερά για περιεχόμενο που αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη διαχείριση θεμάτων διαφάνειας. Ουδεμία δυσφήμιση υφίσταται.

(ι) Ανάρτηση ημερομηνίας 7.6.2025: Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει βίντεο και σχόλιο που αναφέρονται σε κριτική για πρακτικές διαφθοράς και κομματισμού σε διορισμούς. Ο λόγος εστιάζει σε θεσμικές και πολιτικές πρακτικές, χωρίς να ονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ύφος είναι σατιρικό και χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα, χαρακτηριστική πολιτικού λόγου και κοινωνικού σχολιασμού. Δεν γίνεται καμία άμεση ή έμμεση αναφορά στην κα Καρσερά ή στα παιδιά της. Συνεπώς, είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι δεν υφίσταται δυσφήμιση προς αυτήν.

(ια) Ανάρτηση ημερομηνίας 15.6.2025: Το περιεχόμενο της ανάρτησης εστιάζεται σε γενικότερη κριτική προς πολιτικές και πρακτικές που συνδέονται με τη διακυβέρνηση. Περιέχει αξιολογικές κρίσεις και εικασίες για το μέλλον, εντός του πλαισίου της πολιτικής αντιπαράθεσης. Απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε μνεία σε ιδιωτική ζωή ή συγκεκριμένα γεγονότα που να αφορούν την κα Καρσερά ή την οικογένειά της. Πρόκειται για προστατευμένη πολιτική έκφραση.

(ιβ) Ανάρτηση ημερομηνίας 20.6.2025: Σε αυτή την ανάρτηση, η κα Τσικκίνη σχολιάζει δημοσίευμα που αφορά τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ο σχολιασμός είναι αποκλειστικά πολιτικός και αφορά ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας. Δεν αποδίδονται στην κα Καρσερά προσωπικές πράξεις ή ευθύνες πέραν αυτών που προκύπτουν από το δημόσιο της ρόλο ως προέδρου του Φορέα (τότε). Η κριτική αυτή, ακόμη και αν είναι έντονη, εντάσσεται στη νομικά προστατευμένη περιοχή της κριτικής σε δημόσια πρόσωπα για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

(ιγ) Ανάρτηση ημερομηνίας 25.6.2025: Πρόκειται για την τελευταία από τις 13 αναφερόμενες αναρτήσεις. Η κα Τσικκίνη επανέλαβε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, σχολιάζοντας δημοσίευμα τύπου. Το κείμενο αφορά θεσμικά ζητήματα και γενικές πολιτικές πρακτικές. Δεν υπάρχει διάχυση συγκεκριμένου ψευδούς γεγονότος που να στιγματίζει την υπόληψη της κας Καρσερά.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε καθίσταται σαφές ότι οι αναρτήσεις της κας Τσικκίνη είτε αφορούν ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, είτε συνιστούν πολιτική ή κοινωνική κριτική, είτε περιλαμβάνουν αξιολογικές κρίσεις και ερωτήματα, είτε αφορούν τρίτα πρόσωπα, χωρίς να αποδίδεται στην κα Καρσερά οποιοδήποτε ψευδές πραγματικό γεγονός. Η κα Τσικκίνη ενήργησε διαχρονικά ως ενεργός πολίτης, εκφράζοντας απόψεις και προβληματισμούς για ζητήματα που απασχολούν ευρύτατα την κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ειδικότερα η παρούσα ενέργεια εκ μέρους της κας Καρσερά δεν φαίνεται να αποσκοπεί σε γνήσια προάσπιση δικαιώματος αλλά, αντιθέτως, στην αποτροπή, στον περιορισμό ή/και στην τιμωρία της συμμετοχής της κας Τσικκίνη στο δημόσιο διάλογο, με εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της κας Καρσερά (συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, δημοσίου προσώπου με διαρκή πρόσβαση σε μηχανισμούς προβολής/επιρροής) και της κας Τσικκίνη (ενεργός πολίτης).

Υπογραμμίζουμε, συναφώς, ότι κατά τον χρόνο ανάρτησης των δημοσιευμάτων η κα Τσικκίνη ήταν απλός πολίτης, χωρίς οποιαδήποτε κομματική ή πολιτική ιδιότητα, δεδομένου ότι διορίστηκε ως μέλος της μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας του κινήματος «Άλμα» μόλις την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Η δε επιλογή «στοχοποίησης» της κας Τσικκίνη εντείνει την εντύπωση επιλεκτικής δίωξης/εκφοβισμού και όχι νόμιμης προστασίας εννόμου αγαθού.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι στην επιστολή σας χρησιμοποιείται γλώσσα και ύφος πρόδηλα απειλητικό και αξιολογικό και κατατείνει σε φίμωση της κας Τσικκίνη. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, από την πρώτη σελίδα της επιστολής σας αξιολογείται ως «απαράδεκτη» η γλώσσα δημοσιευμάτων για τα οποία δεν υφίσταται καν συγκεκριμένος ισχυρισμός δυσφήμισης, ενώ ουσιαστικά αποδίδεται στην κα Καρσερά ρόλος κριτή του τι «εξυπηρετεί» τη δημόσια συζήτηση ή/και το δημόσιο συμφέρον.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η κα Καρσερά δεν δύναται να θεωρηθεί «άσχετο» ή «αμέτοχο» πρόσωπο εκτός σφαίρας δημοσιότητας. Αντιθέτως, κατ' επιλογή της και διαχρονικά, διατηρεί ενεργή, εμφανή και ουσιώδη παρουσία στον δημόσιο βίο, τόσο σε ό,τι αφορά την πολιτική προώθηση και τη δημόσια εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και μέσω δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την εξασφάλιση, διαχείριση και διανομή χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο δομών που τελούσαν υπό δημόσιο έλεγχο. Εξάλλου, με επιστολή ημερομηνίας 21.01.2026, συνταχθείσα σε επίσημο επιστολόχαρτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και απευθυνόμενη προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η ίδια υπογράφει με την ιδιότητα της «Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνον τη συνειδητή αυτοτοποθέτησή της εντός θεσμικού πλαισίου, αλλά και την εκούσια ανάληψη δημόσιου ρόλου, με τις αναπόφευκτες έννομες και θεσμικές συνέπειες που αυτός συνεπάγεται.

Χωρίς να προδικάζουμε οποιαδήποτε διαδικασία ή συμπέρασμα αρμοδίων αρχών, επισημαίνεται ότι στο δημόσιο πεδίο έχουν ήδη τεθεί ζητήματα τα οποία, κατά δημόσιες αναφορές, τελούν υπό εξέταση/διερεύνηση. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, δηλαδή σε πλαίσιο έντονης δημόσιας λογοδοσίας, η ανεκτικότητα στην κριτική για δημόσια πρόσωπα είναι αυξημένη, ενώ η κριτική που άπτεται θεμάτων δημοσίου συμφέροντος απολαμβάνει ενισχυμένη προστασία.

Η κα Τσικκίνη, στις αναρτήσεις της, είτε γραπτές είτε υπό μορφή βίντεο, διατηρεί προσωπικό τρόπο έκφρασης άλλοτε σοβαρό, άλλοτε με χιούμορ, ακόμη και με καυστική σάτιρα. Το ύφος αυτό εντάσσεται, ως μορφή πολιτικού λόγου, στο πλαίσιο της προστατευόμενης ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως όταν αφορά δημόσια πρόσωπα και ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η κα Τσικκίνη δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επώνυμα και δημόσια:

(α) Στην πλατφόρμα TikTok έχει αναρτήσει από το Σεπτέμβριο 2022 μέχρι σήμερα μεγάλο αριθμό βίντεο, χωρίς να έχει διαγραφεί οποιοδήποτε για παραβίαση όρων/κανόνων της πλατφόρμας.

(β) Στην πλατφόρμα Facebook είναι ενεργός χρήστης από το Φεβρουάριο 2011, με πολυάριθμες αναρτήσεις και αυστηρή κριτική διαχρονικά προς διαδοχικές κυβερνήσεις, χωρίς να έχει διαγραφεί οποιαδήποτε ανάρτησή της για παραβίαση όρων/κανόνων της πλατφόρμας.

Είναι, επίσης, κοινώς γνωστό στους χρήστες των ΜΚΔ ότι υφίστανται ορθές ψεύτικων λογαριασμών (trolls), οι οποίοι διασπείρουν λάσπη και λίβελους, αξιοποιώντας ανωνυμία που δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους. Σε αυτό το περιβάλλον, η κα Τσικκίνη τοποθετείται επώνυμα και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του λόγου της, γεγονός που τη διακρίνει ουσιωδώς από πρακτικές ανώνυμων και καταχρηστικών επιθέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνουμε ότι ζητήματα σχετικά με ψευδείς/ανώνυμους λογαριασμούς και στοχευμένες διαδικτυακές επιθέσεις έχουν απασχολήσει και τον κυπριακό δημόσιο διάλογο/τύπο, στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο προβληματική την επιλογή στοχοποίησης μιας επώνυμης πολίτιδας.

Τέλος, τονίζουμε ότι το ζήτημα είναι, κατ' ουσία, πολιτικό και αφορά το δημόσιο έλεγχο, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την κριτική προς πρόσωπα και πρακτικές που συνδέονται με την άσκηση εξουσίας. Η μετατροπή πολιτικού λόγου και δημόσιας κριτικής σε απειλές αγωγών λιβέλλου, ιδίως όταν αυτή γίνεται επιλεκτικά και τόσο καθυστερημένα και υπό ιδιάζουσες συνθήκες που προαναφέρθηκαν, συνιστά κατάχρηση του νόμου και προσπάθεια περιορισμού του δημόσιου διαλόγου.

