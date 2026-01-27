Μέλη της Αστυνομίας, ενώ βρίσκονταν χθες βράδυ σε μηχανοκίνητη περιπολία σε περιοχή της Λεμεσού, έκαναν σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρέλειψε να συμμορφωθεί και στην προσπάθειά του να διαφύγει, χτύπησε ελαφρά μέλος της Αστυνομίας.

Ακολούθως συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας σήματα τροχαίας, με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο να συγκρουστεί με αστυνομική μοτοσικλέτα και να ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός έσπρωξε μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 29χρονο, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 14μg αντί 9μg που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Το μέλος της Αστυνομίας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε, ότι έφερε διάστρεμμα αγκώνα, δεξιού γονάτου και αριστερού ώμου, καθώς και πολλαπλές εκδορές.

Η Τροχαία Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός «πετούσε» με 190 χλμ στον αυτοκινητόδρομο- Συνολικά 19 συλλήψεις