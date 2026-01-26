Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Αστυνομίας, διερευνάται υπόθεση απάτης, μετά από σχετική καταγγελία που υπέβαλε 30χρονος.
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, στις 23 Ιανουαρίου 2026, ο παραπονούμενος βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στο Παραλίμνι, όπου προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία του προσφέρθηκαν να του πωλήσουν κινητά τηλέφωνα.
Ο 30χρονος ενδιαφέρθηκε για τέσσερα συγκεκριμένα μοντέλα και συμφώνησε να τα αγοράσει έναντι του χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ.
Αφού πραγματοποιήθηκε η παράδοση των τεσσάρων κινητών τηλεφώνων, ο παραπονούμενος διαπίστωσε, ότι αυτά δεν ήταν αυθεντικά.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.
Ο συλληφθείς αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.
Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.