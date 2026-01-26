Σημειώστε την ημερομηνία.

12 Ιουνίου, βάλτε Sigma και αφήστε κατά μέρος το τηλεχειριστήριο.

Γιατί για έξι εβδομάδες, μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, θα είστε μαζί μας.

Θα απολαύσετε, θα χορτάσετε ποδόσφαιρο.

Η μέγιστη ποδοσφαιρική διοργάνωση, ήταν είναι και θα είναι το παγκόσμιο κύπελλο.

Και το Μουντιάλ 2026, είναι εδώ στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Διοργάνωση μαμούθ, πρώτη φορά με την συμμετοχή 48 ομάδων, πρώτη φορά με την διεξαγωγή, πέραν των 100 αγώνων, 104 για την ακρίβεια.

Πρώτη φορά με 3 οικοδέσποινες. Στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, για 40 μέρες θα κτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου, θα είναι στραμμένα τα βλέμματα της υφηλίου.

Όλα τα αστέρια, όλες οι υπερδυνάμεις, όλα τα γκολ, όλες οι μεγάλες φάσεις.

Όλα όσα συνθέτουν το μέγιστο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον χλοοτάπητα και στις εξέδρες. η αγωνία, η χαρά, η συγκίνηση.

Για το βαρύτιμο τρόπαιο για την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας κόσμου.

Όλοι, και οι 104 αγώνες, στις οθόνες σας, αποκλειστικά από το ΣΙΓΜΑ.

Που δηλώνει την δυναμική του επιστροφή στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό πεδίο και όχι μόνο, Γιατί Μουντιάλ είναι και διαδίκτυο και Social Media και ραδιόφωνο. Ετοιμαζόμαστε για όλα και θα είμαστε παντού.

Ας αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.