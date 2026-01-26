Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η περίοδος από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οι εβδομαδιαίες κλιματικές αναλύσεις, στο πλαίσιο της συνεργασίας ευρωπαϊκών μετεωρολογικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνουν αυξημένη πιθανότητα επεισοδίων βροχόπτωσης άνω των κανονικών τιμών, ιδιαίτερα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο της περιόδου ισχύος. Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Παρόλα αυτά, παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η υδρολογική πραγματικότητα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά από ένα εκτεταμένο και πολυετές διάστημα ξηρασίας, τα αποθέματα νερού στα φράγματα της Κύπρου εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για ουσιαστική ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης.

Παράλληλα, οι κλιματικές προγνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο συγκλίνουν στο ότι η περιοχή θα συνεχίσει να δέχεται μειωμένες ποσότητες βροχόπτωσης στο μέλλον, εντείνοντας την υδατική πίεση. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ορθολογική και περιορισμένη χρήση του νερού δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Η διαφύλαξη του νερού ως πεπερασμένου και υπερπολύτιμου φυσικού πόρου αποτελεί κοινή ευθύνη της πολιτείας και των πολιτών.