Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη μεταμόσχευση της μικρής Μάριαμ, το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» διοργανώνει αιμοδοσία την Πέμπτη 13 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 και αποτελεί μια πράξη ζωής και αλληλεγγύης, αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά και τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Ένας χρόνος μετά τη μεταμόσχευση, η Μάριαμ αποτελεί σύμβολο ελπίδας, δύναμης και επιμονής. Η εκδήλωση δεν είναι απλώς μια επέτειος, αλλά μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη θεραπεία βρίσκονται άνθρωποι που προσέφεραν αίμα, χρόνο και αγάπη. Οι «Μικροί Ήρωες» στηρίζουν την πρωτοβουλία και απευθύνουν κάλεσμα στο κοινό να συμμετάσχει ενεργά, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του σε όσους έχουν ανάγκη.