Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από αύριο, με ασθενή χαμηλή πίεση να επηρεάζει την περιοχή και αυξημένες νεφώσεις που κατά διαστήματα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Παράλληλα, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, ενώ κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένονται τοπικά φαινόμενα ομίχλης και παγετός στα ορεινά και ημιορεινά.

Η εβδομάδα θα κυλήσει με κυρίως συννεφιασμένο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται χιόνι ή χιονόνερο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παροδικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη ενώ στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νότιοιοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ενώ από αργά το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.